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社會 社會焦點 保障人權

按摩師要OL仿A片「遮胸摸下體」　閨蜜傻眼：他興奮2hrs只按那裡

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳姓按摩師宣稱自己整復技術好，利用權勢搓揉女客胸部下體2小時，被害人閨蜜全程目擊。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名OL因身體不適，找閨蜜陪同去找按摩店整復，但陳姓按摩師先趁OL趴著時，從後方伸手進內衣搓揉胸部，接著要OL翻過身來，一手蓋住胸部，另手遮著下體，但按摩師卻持續將手伸進內褲按摩隱私部位，OL驚恐不敢作聲，閨蜜則在一旁傻眼2小時，多次試圖錄影蒐證，台北地檢署30日依利用權勢猥褻罪起訴陳男。

據了解，30多歲的被害OL先前就曾到過這間位於台北市萬華區的按摩店，有認識的按摩師，因此在2021年4月4日，因為搬重物的時候，感覺手麻、腰部不舒服，找了閨蜜陪同，再去按摩店找人按摩整復舒緩，不巧當時認識的按摩師休假，店家介紹陳男代班。

OL不疑有他，換上按摩店提供的寬鬆衣物，沒想到一開始按摩，陳男就故意用力按壓OL，還要OL把內衣扣子解開後趴著，然後從OL的胸部兩側，把雙手伸進內衣裡，搓揉OL胸部、乳頭，陳男在過程中不時誇耀自己整復技巧特殊，效果很好，可惜之前被客人投訴過。

此時OL已經心生懷疑，但想著也許真的遇到厲害的按摩師，也會照陳男要求，下床活動，感受整復的效果，但是陳男又接著要OL躺在床上，要求OL一手橫在胸前遮住，另一手伸到下面遮住隱私部位，陳男藉著按摩下半身的一會，不時把手伸進OL內褲，OL發現自己的外陰部被刻意搓揉，但已經被陳男自誇的「醫術」震攝住，不敢作聲。

▲▼按摩,美背,上裸,女。（圖／達志影像／示意圖）

▲閨蜜證稱，看得出陳男全程幾乎只按被害人的重點隱私部位，且越按越興奮。（示意圖／達志影像）

坐在一旁的閨蜜越看越不對勁，陳男全程幾乎只按摩OL的胸部和下體，毫無章法可言，但也被眼前景象嚇到，只能想到錄影存證，如果OL覺得不舒服，可當成證據提告，偏偏每次拿出手機準備拍攝時，陳男都會剛好轉過頭來找她講話，讓閨蜜始終無法成功蒐證。

長達近2小時的按摩結束後，OL和閨蜜倉皇離開按摩店，兩人討論過覺得這就是性騷擾，憤而到警局報案，全案原本因事證不足，處分不起訴，經高檢署再議發回，陳男仍堅持自己整復技巧特殊，可能因此不小心碰觸隱私部位，否認侵犯OL。

但檢察官根據OL描述受害過程，與陳壽山自己所說的按摩大致相符，且閨蜜證稱，看得出陳男按摩時的情緒是越來越興奮，因此認定陳男是利用OL對按摩手法行為不熟悉的心理，營造出自己技術高超的氛圍，對OL進行准醫療行為的按摩整復，讓OL在懷疑、驚恐交加的心情下，度過2小時的折磨，最後依《刑法》利用醫療相類關係權勢猥褻罪起訴陳壽山。

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