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社會 社會焦點 保障人權

瘦小男穿「運動校服」闖北投文化國小　帶密錄器全程拍攝

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區文化國小29日傳出1名瘦小成年男子，在上學時段穿著該校運動服偷潛入校園，甚至使用密錄器全程拍攝過程，並放置在個人影音平台上，所幸遭校園駐警及時發現，並將他驅趕校園，但這樣的事件，也導致家長人心惶惶。對此，北投警分局長安派出所表示，目前該名洪姓男子已在三軍醫院北投分院留院觀察，後續將釐清他闖入校園動機。

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲身材瘦小的洪姓男子，29日穿著文化國小校服偷潛入，身上並帶著密錄器將過程全錄進。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼北投文化國小緊急發學校校園安全提醒通知書。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

文化國小29日緊急發「學生校園安全提醒通知」信，告知家長校園有不明人士穿著運動服闖入校園，學校得知後也進行校安通報，並請轄區長安派出所加強校園附近安全巡邏，在班級部分，也請導師進行安全宣導，並請家長協助學生5點安全事宜。

對此，長安派出所表示，身高約160公分左右洪姓男子（35歲），目前無業，住奇岩一帶，29日穿著文化國小校服在上學時間從學校大門蒙混進入，並且使用密錄器全程拍攝，放在網路影音平台，經調閱監視器後，發現洪男去年曾因與人發生糾紛鬧上警局，於是很快就連繫上他母親，並由警方協助陪同將洪男送到三軍醫院北投分院留院觀察。

北投分局呼籲，無故侵入住宅、校園或建築物均已觸犯刑法罪責；另加強轄內各級學校周邊安全維護巡邏，並於學校學生上、下學期間巡邏守望，以維護學生人身安全。

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