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男誆濟公乩身化解嬰靈　手指舌頭「陰道畫符」性侵得逞

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲神棍佯稱「濟公乩身」幫化解嬰靈，騙妻子女同事到摩鐵「陰道畫符」性侵。（示意圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園一名柯姓男子從妻子口中得知其同事小慧（化名）曾經墮過胎，竟要妻子轉告小慧自己是「濟公師父乩身」，可以幫忙處理嬰靈問題，小慧心生害怕於是同意到摩鐵開房間作法，柯告訴對方她嬰靈很嚴重、需要進行性行為才有效用，更誆稱可在「陰道內畫符」，對小慧以手指、舌頭性侵下體。小慧事後報警，桃園地院依照強制性交罪判柯男3年6月徒刑。

判決書指出，2019年11月間，柯姓男子得知蘇姓妻子的同事小慧曾因故墮胎，竟認為有機可趁而起色心，要求妻子去向小慧說他是「濟公師父乩身」，有法力可以幫忙處理嬰靈纏身的問題，小慧聽後信以為真而心生畏懼，蘇女又幫老公約小慧到桃園一間汽車旅館，表示要進行法事替她消災解厄，為使小慧相信，柯還約了一名邱姓女友人同行。

到了摩鐵房間，柯男佯稱小慧身上嬰靈問題很嚴重、不好處理，先是要妻子以高粱酒為小慧「淨身」、澆淋在其身上，又要小慧喝下5杯高粱酒後，裸身躺在床上；後來讓妻子載邱姓友人返家回來後，又把妻子支開到別的房間，再向小慧誆稱「這要發生性行為比較有效」，小慧原先拒絕，柯又繼續說「可在陰道內畫符」以加強化解嬰靈，小慧因為害怕而配合，柯男以手指、舌頭碰觸小慧下體，她驚覺有異起身逃離並連忙報警。

柯男被逮後對於犯行坦承不諱，與小慧、證人的警詢內容相符；律師則強調柯有輕度智能障礙，不排除行為時有辨識行為薄弱的情形，但經過醫院鑑定後，推斷柯男辨識自身犯法行為之能力與辨識能力，並未明顯不足。

桃園地院認為，柯以嬰靈纏身為由，使小慧畏懼而行強制性交，令她後來身心嚴重受創，且未得小慧的原諒，惟念柯男犯後認罪、態度尚佳，依強制性交罪判有期徒刑3年6月，仍可上訴。

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