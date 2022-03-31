和碩蔡進國魂斷山林　山友熱議「保命神器」必買：不會迷路

記者鄒鎮宇／綜合報導

和碩科技前副總裁蔡進國26日獨自登三峽滿月圓步道後失聯，遺體於30日被尋獲，法醫31日相驗，研判從高處墜落身亡。此消息引起山友熱烈討論，回顧過去山難的案例，建議登山的山友都一定要買「保命神器」衛星通信器。

有山友在臉書社團「靠北登山大小事」發文表示，「2017人待山的林先生、020中雪山的趙小姐、2021白姑大山的陳先生，雖然都是跟團出發，但是意外都是發生在(被)獨攀的狀況時，然後人就到現在都還沒找到...如果當初他們有攜帶 garmin inreach mini，或許結果會不同」，「當然如果出發前他們三位都學會使用手機gps定位與離線地圖應用，或許就根本不會迷路了。」

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▲和碩前副總蔡進國不幸遇到山難。（圖／記者陳以昇翻攝）







▲山友力推衛星通信器保命。（圖／翻攝Garmin Taiwan YouTube）



網友看完紛紛留言，「同意+1，這基本的」、「人生沒有如果只有結果跟後果」、「離線地圖跟回報座標一定要會，很重要」、「好東西啊，一條命早就超過那個價格了」、「基本上會有意識帶這種東西上山的，至少應該都有做點功課過了」、「買不起garmin，至少手機要下載離線地圖並且學會使用，這是底線」。、

據悉，Garmin inReach Mini屬於衛星通信器，利用Iridium 銥衛星來讓留守人和使用者聯繫，代購費用約1萬5000元上下，還需要支付服務月費，以年費較為便宜；另外，Garmin inReach Mini 內建查詢天氣預報的功能，假設一天使用8小時定位，續電量可用3天，加上機體，本身相當堅固，因此落水、摔倒等情況時，都不會毀損，深受山友推崇。

據悉，由於台灣法規限定電信公司經營衛星業務，因此Garmin的衛星通信器並無法在台運作，僅能透過中華電信的舒拉亞（Thuraya）衛星行動服務，以每個月約350元新台幣、每年4200元的租費方案使用。

以下為中華電信配合的衛星手機

舒拉亞手持衛星電話：

Thuraya XT-Lite：語音、簡訊、GPS

Thuraya XT-Pro：語音、數據、簡訊、GPS

Thuraya Satesleeve+/HotSpot：背匣式衛星電話，搭配智慧型手機。

舒拉亞船舶通信系統設備：

Seagull 5000i

Seagull 5000

舒拉亞衛星上網設備(寬頻)：

Thuraya IP

Thuraya IP+

舒拉亞船舶寬頻上網設備：

Orion IP

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