和碩蔡進國魂斷雙溪山過程曝　手機最後訊號「停在這時刻」

記者陳雕文／新北報導

和碩科技前副總裁蔡進國26日清晨獨自登三峽滿月圓步道後失聯，遺體在30日被新北消防局尋獲且證實罹難，31日由法醫進行相驗，研判是從高處墜落身亡，致命傷為頸椎斷裂。知情人士透露，蔡進國的手機訊號於26日上午11點即消失，確切消失原因還在釐清。

▲和碩前副總蔡進國不幸魂斷山林，其餘26日登山前的最後身影被拍到，同日上午11點手機即斷訊。（圖／記者陳以昇翻攝）

原本蔡進國留給家人的「我明天早上從滿月圓外面的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，大約15公里。」的40字訊息，但其留下的訊息與實際走的路徑有差異，且手機訊號在26日登山當天上午11點就消失。

消防員、跑山獸等人經歷3天搜救後，30日於座標「24.8354262 121.437127」處尋獲蔡進國的遺體。新北市消防局長黃德清解釋，蔡男原本是要到滿月圓登步道，但可能是對路徑不熟，在通往滿月圓的叉路時，應選左邊的路結果往右走，加上當時又下雨，可能因此滑倒跌下山壁。

據了解，64歲的蔡進國，平時就愛好登山，26日清晨獨自登山卻走到陌生環境，疑因天雨路滑，不慎從約20層樓高的山壁摔落，其頸椎與鎖骨斷裂、腿部多處擦挫傷，不幸魂斷山林。最終消防員於30日上午11時30分，於雙溪山谷處發現蔡進國倒在紅色背包旁，且已死亡多時。

▲家屬等待法醫相驗。（圖／記者陳雕文攝）

知情人士透露，蔡的手機訊號於26日早上11點即消失，但訊號消失原因是否與墜谷相關，或是因入山斷訊、還是手機沒電，都還有待後續釐清。

家屬貼出尋人啟事，並開出100萬獎金，希望各界幫忙找人，得知噩耗後心都碎了…蔡進國女兒忍住悲傷情緒，紅著眼眶向搜救人員們致上萬分感謝，也強調在網路上懸賞100萬「一定會給！」。家屬於31日得知蔡的主要死因後，無意見且決定不解剖，等遺體發還後處理後事。