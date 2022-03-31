台中喜宴10確診海量足跡！跨8區人潮滿滿　急發3.6萬細胞簡訊

記者游瓊華／台中報導

台中恐怖婚宴群聚確診案已達10例，其中案23409、23388、23410、23498、23390、23502以及23266、23268、23277等9人，9人喝完喜宴後續留台中逛百貨、上酒吧、喝咖啡、住文創旅店以及到好樂迪KTV唱歌續攤等，加上台中確診阿嬤、案23528，讓台中市足跡暴增，輻射狀擴及8個行政區，讓衛生局一口氣加開7個快篩站、另外針對3月26、27日有進出相關場所民眾寄發超過3.6萬筆細胞簡訊，請民眾自主檢測。

▲喝完喜酒大逛台中，10確診者海量足跡「新光三越、草悟道、三井Outlet」。（圖／市府提供）



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▲台中喜宴群聚擴大「賓客吃Buffet」狂離席，名醫：恐已擴及2、3層。（圖／翻攝餐廳臉書）



從市府提供的足跡表發現，VVG這場婚宴吃了4個小時，相關接觸者184名都陷入染易威脅中。目前已經知道，包含賓客148名、工作人員36名，目前10人確診，其中台中市1人、外縣市9人，其餘均匡列居家隔離，目前採檢52人陰性，其餘檢驗中。