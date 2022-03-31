台中喜宴10確診海量足跡！跨8區人潮滿滿　急發3.6萬細胞簡訊

記者游瓊華／台中報導
台中恐怖婚宴群聚確診案已達10例，其中案23409、23388、23410、23498、23390、23502以及23266、23268、23277等9人，9人喝完喜宴後續留台中逛百貨、上酒吧、喝咖啡、住文創旅店以及到好樂迪KTV唱歌續攤等，加上台中確診阿嬤、案23528，讓台中市足跡暴增，輻射狀擴及8個行政區，讓衛生局一口氣加開7個快篩站、另外針對3月26、27日有進出相關場所民眾寄發超過3.6萬筆細胞簡訊，請民眾自主檢測。
▲喝完喜酒大逛台中，10確診者海量足跡「新光三越、草悟道、三井Outlet」。（圖／市府提供）
▲台中喜宴群聚擴大「賓客吃Buffet」狂離席，名醫：恐已擴及2、3層。（圖／翻攝餐廳臉書）
從市府提供的足跡表發現，VVG這場婚宴吃了4個小時，相關接觸者184名都陷入染易威脅中。目前已經知道，包含賓客148名、工作人員36名，目前10人確診，其中台中市1人、外縣市9人，其餘均匡列居家隔離，目前採檢52人陰性，其餘檢驗中。
除了到VVG婚宴會館參加婚宴之外，10名確診者過去幾日也分別到過林酒店森林百匯自助餐、Left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞以及三井outlet、西屯菜市場、太平三汀山、Honda大里廠、小貝果托嬰中心、空也素麵食，還有草悟道漢默斯、想咖啡、新光三越台中中港店、統聯轉運站、台中高鐵站等足跡點，行政區遍及西屯、梧棲、太平、大里、西區、南屯、北區以及烏日。 受到疫情波及，包括新光三越、台中歌劇院、林酒店、台中鳥日子以及三井Outlet都宣布閉館或是提早打烊清消，連確診阿嬤到過的幼兒園也被市府要求明日停托一天。 衛生局指出，台中市自即日起至4月6日於澄清醫院中港分院(側門採檢站)、林新醫院(惠中路大門口)、台中醫院(急診篩檢站)、澄清醫院平等院區、童綜合醫院、台中榮總開設社區快篩站，請同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。 ▲西屯市場清消。（圖／市府提供，下同）
除了到VVG婚宴會館參加婚宴之外，10名確診者過去幾日也分別到過林酒店森林百匯自助餐、Left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞以及三井outlet、西屯菜市場、太平三汀山、Honda大里廠、小貝果托嬰中心、空也素麵食，還有草悟道漢默斯、想咖啡、新光三越台中中港店、統聯轉運站、台中高鐵站等足跡點，行政區遍及西屯、梧棲、太平、大里、西區、南屯、北區以及烏日。
受到疫情波及，包括新光三越、台中歌劇院、林酒店、台中鳥日子以及三井Outlet都宣布閉館或是提早打烊清消，連確診阿嬤到過的幼兒園也被市府要求明日停托一天。
衛生局指出，台中市自即日起至4月6日於澄清醫院中港分院(側門採檢站)、林新醫院(惠中路大門口)、台中醫院(急診篩檢站)、澄清醫院平等院區、童綜合醫院、台中榮總開設社區快篩站，請同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。
▲西屯市場清消。（圖／市府提供，下同）
讀者迴響