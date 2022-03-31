上海封城老翁氣喘身亡！醫師窩救護車上拒借AED　轉頭關起車窗

▲救護車拒絕出借AED，上海老翁氣喘身亡。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

上海浦東航昌路376弄某處社區的患者30日出現氣喘的症狀，家屬就近向救護車借AED（Automated External Defibrillator，自動體外心臟電擊去顫器）遭到拒絕，患者後來病發身亡，家屬也氣得公審醫師，引起熱烈網路討論。事後，該名醫師也遭到停職。

綜合陸媒報導，該名病患氣喘發作後，家屬立刻向附近的救護車求救，希望能借到AED救人，不過車上醫師沒有動作，氣得家屬不斷大聲斥責。

後來病患不幸身亡，影片也被張貼到網路上，該名醫師瞬間成了口誅筆伐的對象。對此，浦東新區衛健委31日回應，得知該名病患的緊急狀況後，現場進行核酸檢測的人員已前往患者家中，進行數十分鐘的搶救，後來搶救無效身亡。

浦東新區衛健委說明，該輛救護車當時收到緊急任務，對同社區另一戶重症患者進行急救，患者也已經上車，準備送到醫院去，救護車上的急救醫生無法判斷，出於先將車上重症患者送往醫院的考量，所以沒有出借。浦東新區衛健委提到，目前已對該名醫師做出停職處理，等待後續調查。

▲對於醫師的處理方式，網友看法兩極。（圖／翻攝微博）



事件在網路上引起熱烈討論，有網友留言譴責，「下班路上的醫生都知道救人，而他可以見死不救，也不盡自己最大的努力或許可以做點什麼，聽到家屬說已經沒有呼吸心跳了，他滿臉漠然無動於衷」、「把護士拒之門外，遇到病人家屬求救不管，上海真是一個友人情味的城市」、「還是太教條啊！現代人都缺少敢做敢為的擔當」、「各行各業要守著自己的道，留住自己的德，連醫德都沒有，能叫做醫生嗎」、「車上那個患者好像是孕婦，情況並不緊急，只是這個醫生不想管事而已。」

不過，也有人力挺醫師，若要送另外一名患者，不但要先請示，車輛也要先行消毒，更何況正值疫情期間，若因此不慎造成患者染疫，是否又會怪到醫師頭上，「沒同意借出有問題嗎？ 萬一借出這段時間在救護車上的病人因需要除顫而無法處置出現意外了呢？ 誰負責任」、「借出去了如果車上的患者死了呢？ 現在的形式就是醫生不管怎麼做，只要人死了，就一定要擔責，不管他對不對，不管他怎麼做」、「看得我來氣，這醫生就是個冤大頭，還有哮喘借除顫儀就行嗎？？ 離了個大譜」、「今天要是醫生救了這個哮喘病人，他本來該拉的那個病人出事了，他也是一樣的結局，他有什麼辦法，他也只是一個社畜，這麼多人在那個哮喘病人女兒微博底下要當事人起訴醫生故意殺人罪，這個世界真荒謬。」

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