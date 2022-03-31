《頭文字D》聯結車版！過彎甩飛20噸配重塊　害休車嚇撞路燈

記者陳洋／澎湖報導

澎湖白沙鄉瓦硐過彎路段，今(31)日下午發生一起載運2塊10噸重配重塊的聯結車，疑因過彎時車速過快，拖板上的配重塊被慣性甩出，造成對向休旅車駕駛見狀閃避，驚嚇中自撞路燈送醫事故。警方據報前往現場處理，並對駕駛人實施酒測，雙方駕駛人並無飲酒，相關責任由警方測繪調查中。

▲聯結車上掉落的兩片黃色配重塊，每塊重達10噸。（圖／記者陳洋翻攝）

警方調查，今日15時23分許，由鍾姓男子駕駛之聯結車，載運2塊吊車用配重塊，由瓦硐往通梁方向行駛時，行經澎8號道2.5公里處轉彎時，疑因兩黃色配重塊未做好固定，加上拖板上滿是泥土摩擦力不足，又車速過快下，所載運鋼板在慣性下甩出拖板掉落，致對向洪姓男子（83歲）所駕駛之休旅車見狀差點閃避不及，先是撞斷路中間的分隔桿，然後再90度拉回擦撞到路旁之路燈與護欄，致路燈硬生折斷，洪姓駕駛頭部撕裂傷、意識清楚。

▲休旅車為閃避聯結車上掉落配重塊，撞斷路燈桿。（圖／記者陳洋翻攝）

警消獲報後，也立即派遣白沙分隊消防及救護車輛共2車4人前往搶救，由小隊長楊宏緯現場指揮。受傷的洪姓駕駛則自行下車，未有受困情形，經救護人員檢傷後，該傷者生命徵象穩定且意識清楚，僅頭部有撕裂傷情形，於是清洗傷口、包紮止血及頸圈固定等處置後，送往三軍總醫院澎湖分院醫治。

▲聯結車上掉落的吊車配重塊，將瀝青路面刻畫出深好幾公分長近10公尺的刻痕（圖／記者陳洋翻攝）

白沙分局呼籲，駕駛人駕駛車輛前應確實緊繫牢固並檢查附載物品，避免因一時疏忽而危及自己甚或其他用路人行車安全。