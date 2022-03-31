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才秀出千萬現金！館長卻直擊「忽必烈尷尬一幕」：我會笑死啦

網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢經營成吉思汗連鎖健身中心，因三重館加盟店違約，他指控負責人「不繳房租、管理費、修繕冷氣不付錢及向銀行借貸等」。不過負責人今（31）日拿出千萬現金，強調資金沒問題，雙方進行設備點交，還動員警方到場維安。結果記者會結束，館長卻PO出尷尬一幕，並笑稱「我會笑死啦！」

本站報導，由館長陳之漢領軍的團隊經營三重館後，營運漸入佳境，負責人鄭朝杰基於信任及方便銀行匯領支出作業，將銀行帳戶存摺、印章分別交由館長的財務總監吳明鑒及會計保管，自此後場館業務、財務均由館長全部掌控。

2019年9月，鄭朝杰發現公司銀行帳戶有多次異常提領服務費情況，之後又發生多次異常提領現金狀況，多次向館長反應，但均未獲回應。2020年11月5日下午，鄭與吳明鑒會面，出示溢領款項一覽表要求說明，但吳卻顧左右而言他，表示溢領部分是提前預領年度30%分紅，鄭朝杰當時傻眼，表示未到年末結算盈餘，豈能預先溢領，雙方撕破臉並要求返還溢領的1千多萬元。

▲▼鄭姓負責人拿1千萬現金駁斥資金有問題，雙方約定點交，轄區警局派警力蒐證 。（圖／記者陳以昇攝）

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▲轄區警局派警力蒐證 。（圖／記者陳以昇攝）

因雙方的經營紛爭多次協調無效，館長人馬與負責人鄭朝杰於今日上午10時約定點交場館及設備，鄭朝杰還到場拿出1千萬現金，表示公司資金沒有問題，該付的錢都會給，原本的會員權益也不會有影響；館長陳之漢原本要親自到三重館，後來僅委託律師及親信大胖到場，轄區三重警分局擔心點交過程會有衝突，調派警力到場蒐證。

不過稍早，館長在臉書PO出一張圖，可見7名男子穿著「忽必烈健身館」背心，館長則在一旁直擊調侃，「專業團隊！我會笑死啦，記者一走，馬上發錢還被我們看到，噗！」

▲▼ 。（圖／翻攝飆捍粉專）

▲館長直擊發錢一幕，表示「會笑死」。（圖／翻攝飆捍粉專）

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