舞蹈老師確診　桃園高中舞蹈班停課10天...學校周圍大清消

▲桃園市某所國小舞蹈老師採檢後確診，市府教育局匡列其授課學生包括桃園高中舞蹈班等已停課10天，環保局稽查人員今天上午在該校周圍進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某所國小舞蹈老師（案23258）疑似與確診者接觸，經採檢後確診，市府衛生局匡列其授課學生，其中新增桃園高中，教育局指出，桃園高中舞蹈班一至三年級已從昨日起停課10天，4月9日復課，其餘班級停課7天，4月6日復課。此外，市府環保局已派員加強桃園高中周圍清消作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市環保局人員今天上午在桃園高中周圍進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市府教育局指出，桃市某國小舞蹈老師 （案23258）經採檢確診後，衛生局匡列其層授課學生，其中包括有桃園高中舞蹈班，儘管舞蹈老師並未進入校園，桃園高中高一至高三舞蹈班仍因疫情規範停課，累計已有6所學校校園停課。

桃園市教育局公布6所停課的學校如下：

1. 東勢國小：確診者該班級停課10天（3/26至4/4 ,4/5復課），其餘師生停課7天（預計停課3/26至4/1 ，4/2復課）

2.復旦高中：確診者該班級停課10天（3/26至4/4，4/5復課），其餘班級維持正常上課

3.中原大學：確診者該班級及學系停課10天（3/26至4/4，4/5復課），其餘班級維持正常上課

4.大業國小：3/31全校預防性停課1天，4/1親職教育日補假，預計4/6復課

5.私立點創舞蹈短期補習班：停課10天（3/27至4/5，4/6復課）。

6.桃園高中：高一至高三舞蹈班停課10天（3/30至4/8，4/9復課）；其餘班級停課7天（3/30至4/5，4/6復課）。

【更多新聞】

►快訊／世界盃麵包大賽台灣奪冠！教練返國採檢陽 救護車急載離

►桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男1hr後「嘴唇發黑」 送醫搶救身亡

►快訊／桃園市新增至少10例 鄭文燦下午召開疫情記者會說明