花蓮慈濟女護理師足跡曝！Ct值13.9與男友遊墾丁　2同事採檢陽





▲3月31日花蓮防疫記者會。（圖／翻攝臉書）

記者柯政誟、蔡怡萍／花蓮報導

今日中央公布花蓮縣新增1例確診個案案23529，是在花蓮慈濟醫院急診室工作的20多歲女護理師，3月30日下了大夜班後與男友搭火車到墾丁旅遊，因為身體不適到恆春基督教醫院急診室採檢，Ct值13.9陽性確診，轉往枋寮醫院隔離治療。

花蓮衛生局長朱家祥指出，案23529確診護理師3月15到3月30都在急診上大夜班，早上下班後多在補眠，足跡較單純，多是餐飲地點，在3月29號晚上出現喉嚨痛等症狀，但仍到慈濟醫院上大夜班，下班後搭乘早上9點10分台鐵308車次，與男友前往屏東墾丁旅遊，途中不舒服到醫院採檢，今天早上7點半驗出陽性確診，立即匡列同住的爸爸媽媽與弟弟，以及男友4人居家隔離，PCR為陰性。

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同時通報護理師上班的花蓮慈濟醫院緊急啟動防疫措施，到目前為止醫院端匡列採檢333人，包含同仁與個案照顧過的病患，333人當中224個PCR採檢、109個抗原快篩，目前224人PCR中，144人為陰性，而有2名陽性確診，78人仍在檢驗中，109個抗原檢測中，105人陰性、4人檢測中。

另外PCR採檢出2名陽性個案，因為在下午才緊急公布，尚無案號，其中1名為醫院護理師，另1名為醫院內工作者，身分還在確認當中。

而慈濟醫院急診室今天早上已停止看診，病人、救護車轉送其他醫院，對環境與人員進行全面清消檢驗，確保安全後希望盡速重啟急診室，恢復對花蓮地區民眾的照顧。