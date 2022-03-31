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美韓參謀長簽署新的戰略指令　加速修訂戰時聯合作戰計畫

▲▼北韓24日下午試射洲地彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓24日下午試射洲際彈道飛彈「火星-17型」，而南韓同日隨即採取相應軍事措施，陸海空齊射實彈反制。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）上周試射洲際彈道飛彈（ICBM）後，南韓當局將其視為挑釁與安全威脅。南韓軍方31日表示，聯合參謀本部議長元仁哲與美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）已在夏威夷的雙邊會談中簽署了戰略計畫指令（SPD），加速更新戰時的聯合緊急應變計畫。

根據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部透露，元仁哲與麥利於當地時間30日舉行雙邊會談，並根據2021年12月韓美國防部長安保會議中批准的戰略計畫方針（SPG），簽署了新的戰略計畫指令，作為修改戰時聯合作戰計畫的後續措施，預計最快可在1到2年內完成更新工作。

據報導，美韓目前適用的現有「作戰計畫5015」（OPLAN 5015）是基於2010年的SPG方針所制定的，由於並未反映出近年來北韓在ICBM、濃縮精煉核武器、潛射彈道飛彈與極音速飛彈等軍事發展，因此，美韓軍方去年正式宣布推動更新作戰計畫。

另外，報導指出，韓、美、日三國聯合參謀長也在當天進行時隔1年多以來的面對面會晤，就朝鮮半島、地區安保現況與挑戰，以及美國協防日、韓等堅定承諾進行了三方討論。

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