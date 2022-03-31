壽司郎推台灣飯糰！竟把油條換成「炸海綿蛋糕」　網崩潰：超地獄

▲壽司郎推出「台灣飯糰」，但靈魂配菜卻被替代。（圖／壽司郎官網）



記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎（スシロー）」在台灣擁有超高人氣，而該品牌日前在官網宣布，3月29日起在日本部分門市開賣期間限定的「台灣飯糰」。壽司郎號稱這是聯名合作的新商品，更在宣傳海報上用片假名寫上中文「好吃」的讀音（ハオチー）。不過令人震驚的是，壽司郎竟把飯糰靈魂的炸油條改成「酥炸海綿蛋糕」，讓台灣網友直呼，「好地獄！」

壽司郎和日本朝日電視台進行合作，推出聯名商品，其中第3彈的聯名商品正是台灣飯糰，售價100日幣（約新台幣23.6元），含稅價110日幣（約新台幣26元）。新產品於3月29日起在壽司郎滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山以及德島等7個地區販售，由於是期間限定的限量商品，因此售完為止。

壽司郎在介紹中寫道，這款台灣飯糰選用櫻花蝦，而壽司郎也特地將這款飯糰改良成「壽司郎風」，將原本會放入台灣飯糰的炸油條，改成「酥炸海綿蛋糕」。其中的海綿蛋糕正是平常壽司郎使用於聖代等甜點的素材。

壽司郎強調，海綿蛋糕經過油炸後口感酥酥脆，同時帶有甜味，再加上雞蛋、酸菜以及榨菜，一口就能吃到「台灣的味道」。

對此，台灣網友深感震驚表示，「也太地獄了吧」、「日本人會不會以為台灣人都吃這種東西」、「這是新地獄料理嗎」等。

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