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諷刺！蛇蠍人妻「聯手小王」弒夫詐保險金　20年前卻因孝順上節目

▲▼人妻弒夫詐保險金！20年前卻是國民孝女還上節目。（圖／翻攝自推特）

▲李恩海多年前曾因孝順刻苦，被節目採訪。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

南韓2019年一對夫妻到溪谷遊玩，沒想到卻發生丈夫意外溺水身亡的事件，不過事後卻被發現，所謂的意外其實是妻子與外遇對象蓄意謀策的殺人計畫，為的就是要詐領高額保險金。檢方發現兩人的可疑行徑後，隨即進行傳喚調查，但兩人卻逃亡，檢方因此發布通緝令。然而兩人的長相與姓名曝光後，網友卻赫然發現，女方竟是20年前因為小小年紀就擔起照顧殘障父母，而被節目採訪介紹的「孝順女孩」。

31歲的李恩海（이은해）2019年6月和丈夫尹某到京畿道加平的一處溪谷旅遊，然而明知尹某不黯水性，李恩海依舊要求丈夫到溪谷內潛水，導致其溺水，並在旁「見死不救」，等待丈夫失去意識後才悠悠報警，害得男方最終不治身亡。

尹某死後5個月，李恩海向保險公司請領高達8億韓幣（約新台幣1900萬元）的保險金，然而保險公司卻發現，尹某的死亡時間是在保險期滿的4個小時前，因此心生懷疑，並拒絕支付保險金，這起「意外」再度引發關注。不僅如此，警方也因為接獲李恩海友人的舉報，因此重新針對此案展開調查。

據悉，李恩海曾向友人炫耀，其實丈夫的死正是自己親手策劃的，除了最後造成尹某死亡的「溺水意外」之外，她還曾經在尹某的食物中混入河豚的血，或是將其推入釣魚池內，可是都沒能成功將其殺害。友人聽聞後，才連忙向警方舉報。

▲▼人妻弒夫詐保險金！20年前卻是國民孝女還上節目。（圖／翻攝自推特）

▲檢方公開兩人的姓名與長相。（圖／翻攝自推特）

涉案的還有李恩海30歲的外遇對象曹賢洙（조현수），兩人涉嫌共同策劃殺人，以詐領保險金。檢方2021年12月首次傳喚後，兩人便徹底失蹤，經過3個月的搜索仍然無法尋得下落，因此30日公開兩人的長相與姓名，同時發布通緝令。

狠毒人妻的長相與身分曝光後，引起輿論譁然，不過卻有眼尖網友發現，李恩海20多年前曾經因為家境清寒上過節目。當時年僅12歲的她獨自一人要照顧殘疾的父母，全家每個月只能靠45萬韓幣（約新台幣1萬元）的社會補助金生活，儘管在這樣艱困的環境中長大，她依然天真地說，希望長大後能夠成為可以幫助別人的人，怎知20年後卻因為涉嫌謀殺親夫而遭到通緝，令人不勝唏噓。

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