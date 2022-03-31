200位美議員籲印太經濟架構納台灣　外交部感謝支持不受中國霸凌

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

200位跨黨派美國眾議員30日聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與「印太經濟架構」。外交部發言人歐江安31日在例行記者會答覆媒體提問表示，對於美國聯邦眾議院跨黨派議員力挺我國參與IPEF，外交部表達誠摯感謝。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」4位共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）、迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）、席瑞斯（Albio Sires, D-NJ）及康諾利（Gerald Connolly, D-VA）領銜下，共有高達200位跨黨派聯邦眾議員於美東時間30日聯名致函美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及貿易代表戴琪（Katherine Tai），籲請拜登政府支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）。

該聯名函指出，台灣是美國長期重要的經濟夥伴，也是促進美國供應鏈多元化的關鍵角色。台美透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）進行交流，台灣作為「亞太經濟合作」（APEC）會員與區域成員密切合作，並在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下與區域國家建立夥伴關係。

因此，台灣應受邀納為IPEF首輪名單，此可明確傳達美國支持其盟友及夥伴且不受中國霸凌。以俄烏戰爭為鑑，台灣面對中國威脅敵意日增，美國對台灣的明確支持更形重要，讓台灣參與IPEF確為展現美國堅決捍衛及強化台美關鍵夥伴關係的必要作為。

歐江安說明，台灣長期以來一向積極參與印太區域經貿事務，並致力深化與美國等區域理念相近夥伴的經貿連結，外交部會繼續與國內經貿相關部會密切配合，進一步加強與美國的雙邊經貿夥伴關係，並積極推動參與區域內重要經貿機制與對話，維護以規則為基礎的區域經貿秩序，共同促進印太區域的自由、開放與繁榮。

此外，對於美國聯邦參議院28日通過「美國競爭法案」（America COMPETES Act），該法案內容與聯邦參議院上（2021）年6月表決通過的「2021年美國創新暨競爭法案」（The United States Innovation and Competition Act of 2021）相同，主要是透過更改案名，使其與聯邦眾議院上（2）月通過的「美國競爭法案」案名一致，以利參眾兩院進行後續立法協商程序。

歐江安表示，外交部樂見美國國會為因應中國挑戰，致力提升美國競爭力，推動相關大型法案，以投入更多資源，使美國更能應對全球挑戰與威脅，外交部將持續關注該法案後續協商及審議情形，期待各項友台相關條文能支持納入協商後的一致版本。

歐江安說明，外交部並將與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美緊密夥伴關係。