台南安平開台天后宮　媽祖遶境「打三劑」共創三贏

▲台南安平開台天后宮，將於2022年4月9、10日辦理天上聖母「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮，將於2022年4月9、10日辦理天上聖母「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典，推廣弘揚孝道及祈福保佑、合境平安之意，為因應疫情狀況，媽祖指示從善如流，取消鑽轎腳的活動儀式，改以雙手膜拜心誠則靈，眾神明都能庇佑闔家平安。

總幹事林國明指出，為遵守疫情指揮中心規定，已通告各廟宇參與遶境必須接種3劑疫苗疫並持接種紀錄造冊登記後，才可參加本次遶境活動，安平開台天后宮亦研議發給識別貼紙張貼手臂方式，明確顯示參與遶境的所有人員均已施打完第3劑疫苗，讓大眾安心。最後考量遶境活動人多擁擠，避免造成疫情風險，安平開台天后宮將全程直播，呼籲民眾可採線上觀看方式共同參與盛會。

對於活動期間面臨疫情之考驗，本次遶境活動除均遵守中央防疫政策規定，請政府放心外，亦有3大新意，從上香山迎媽祖儀式開始，在於弘揚孝道，百善孝為先，身體力行孝順父母，是一切德行之根本；再輔以廟會優質首次辦理轎班評選活動，期望透過轎班評選，篩選淘汰不符期待轎班，讓民眾耳目一新，最後由主辦廟方協調，為避免鞭炮妨礙安寧，首次規劃空曠區，但仍以最小炮量、最大誠意為原則，所有的活動策畫及防疫措施均用心安排，讓宗教、政府及民眾共同體驗文化盛事，創造三贏。

▲台南安平開台天后宮「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典，要創三贏。（圖／記者林悅攝）

安平開台天后宮主委盧友禮表示，四年一次的「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典為市定民俗活動，活動所有安排以「3心」安心、放心及用心為主軸，配合安平區公所以「3新」弘揚孝道、轎班評選標竿及少量鞭炮集中空曠區施放等創新亮點，期待防疫的同時也能兼顧安全，共同為優質廟會文化盡一份心力。