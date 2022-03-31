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台南確診足跡曝...新北個案3日遊　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列

記者林悅／台南報導

台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡，衛生局提醒，與個案足跡重疊或相關的市民，請領取家用快篩試劑自我檢測，並配合於領取後24小時內回覆篩檢結果。

▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局說，與個案足跡重疊或相關的市民，於31日下午5時30分前、1日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分持身分證至37區衛生所領取家用快篩試劑自我檢測，並配合於領取後24小時內回覆篩檢結果。

▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局說，新北市30多歲女性COVID-19本土個案23384，3月25日下午自高鐵南港站搭乘661車次南下，至27日皆於台南活動，範圍包含曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品，兩日並於永康區住宿，27日下午自高鐵台南站搭乘830車次北上列車出發前往桃園；29日出現流鼻水、喉嚨痛症狀，採檢後陽性確診，Ct值14.53。

▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另名新北市70多歲女性個案23398亦在3月25日下午搭乘高鐵南下，同日傍晚前往MITSUI OUTLET PARK台南、27日活動範圍包含將軍區木棉花道、玉井區雙秀園、位於高鐵台南站的樂雅樂餐廳，並於27日下午搭乘高鐵北上；29日出現流鼻水、咳嗽、喉嚨癢症狀，30日採檢確診，Ct值13。2個案足跡已完成清消。

▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市31日公布2名新北市女性個案23384、23398，於可傳染期間曾於台南活動，曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井…等都有活動足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲說明，31日指揮中心公布87名本土病例，呼籲市民於清明連假期間落實個人防疫措施、避免出入易接觸不特定對象的場合，台南市政府所屬機關單位至4月6日前應避免出席不必要的餐會；台南市各級醫院、長照機構則維持現行管制措施，禁止探病、探視至4月17日。另因近日市民接種COVID-19 意願較為踴躍，為讓市民皆能接種各自選擇的廠牌疫苗，提醒市民務必透過台南打疫苗系統預約再前往接種。

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