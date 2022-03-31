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世展會台南社工　獲衛福部績優社工獎殊榮

▲台灣世界展望會台南中心莊姓社工員，榮獲衛福部績優社工獎的表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣世界展望會台南中心莊姓社工員，榮獲衛福部績優社工獎的表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣世界展望會台南中心莊姓社工員，榮獲衛福部績優社工獎表揚，回憶16年來在社工專業服務過程的心路歷程，莊員除感謝機構培植與教導、主管及同工互相扶持以外，最感謝上帝恩典，幫助她從信仰中獲得正能量，得以突破服務過程中的bug，讓社工專業服務能夠跨越困難、傳遞給個案家庭，一起迎向希望未來。

莊社工家中共有5個姊妹，父母皆十分重視每個孩子的教育及發展，並不因為人口眾多或性別而忽視她們對未來的夢想，父親為家庭的奔波、母親為女兒們的付出，造就了她細心、關心他人需要的特質，也成為她邁向社工之路的起點。

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▲台灣世界展望會台南中心莊姓社工員，榮獲衛福部績優社工獎的表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣世界展望會照顧國內外經濟弱勢兒童及家庭，希望讓每個孩子都能獲得豐盛的生命，莊社工很認同這樣的信念，自2006年加入台灣世界展望會的社工服務行列，開始服務台南地區的孩子；在服務中經常遇見相同的困難，因為個案對「社工」的不了解、不信任而產生的距離感，成為服務過程中最大的bug，她說：「個案無法敞開，專業的服務也無法有效的供給，面對這個bug，就是退一步歸零、調整好自己的身心靈，重設服務目標，回到起點建立關係，以關懷案家現況需求為重點。」

透過不斷的主動與聯繫，從中堆疊出信任關係，逐步拉近距離，跨越那道隱形的高牆，與個案的關係從被拒絕、態度冷漠、難以聯繫到接受關心、打開心房、願意分享，再發展到參與活動、願意接受改變、建立互信的關係，莊社工強調：「看見個案跨出去、有所改變，是這份工作最大的成就感。」

每每遇見困難，莊社工透過基督教信仰帶來穩定的情緒、健康的身心靈及正能量，讓她持續在社工的領域服務，她期許自己在這個領域中與個案有美好的、正向的互動，能夠成為彼此的祝福，她也引用聖經成為自己的座右銘「常常喜樂、不住禱告、凡事感謝」，勉勵準備成為社工的學弟、學妹們，持續抱持積極正向的態度、對人的熱情、照顧自己的身心靈，才能夠為個案提供專業的關懷服務。

►寵毛孩必備這件超級好物！

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