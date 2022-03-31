清明節＋法會遶境！花蓮市區交通管制　遊客行前必知免受困

▲▼清明連假花蓮警針對大量返鄉人潮及遶境活動，規劃大批警力交管並嚴格取締違規。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應清明節四天連續假期，花蓮市區將舉行宗教遶境活動，其遶境路線涵蓋中山路、中華路、中正路等市區重要道路，花蓮警分局將針對易壅塞路段或是突然湧現車流，規劃警力加強交通疏導維持交通順暢。

花蓮警分局表示，由於4月2日至4日東大門夜市旁多功能廣場重慶路與中山路交界將舉行宗教法會，附近恐難尋找車位，建議民眾可利用「花蓮交通e點通https://traffic.hl.gov.tw/」查詢較近停車位，再步行前往，避免在夜市附近徘徊尋找，造成交通阻塞，也耽誤民眾寶貴的時間。

連續假期花蓮市區道路車流量較平日大幅度增加，車多時常見駕駛人為求方便，違規迴轉或違規停車，不但影響車流順暢，還會造成機慢車用路人不便，易生車禍意外，因此連續假期警方將於中正路、中山路重要路段（口）設置交通錐、連桿，禁止迴轉及臨停，減少車流衝突點，同時將加強取締違規行駛及違停車輛，請駕駛人務必遵守交通規則，也呼籲駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以免發生意外。

此外，根據統計，歷年來連續假期酒後駕駛肇事率都有偏高的現象，尤其是傳統的清明節，民眾在返鄉祭祖之餘，難免家人聚會，飲酒機率增加，酒駕肇事機率也大幅升高，花蓮警分局呼籲民眾酒後切勿駕車，可搭乘計程車，指定駕駛或尋找代駕。

另外花蓮警分局將在連假期間，密集規劃交通稽查勤務，針對闖紅燈、嚴重超速及酒後駕車等惡性違規行為加強執法取締，以維持行車順暢，預防交通事故發生。

