海軍左營基地官兵染疫　邱國正：不影響下一梯教召訓練

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍艦隊指揮部30日表示，一名官兵28日收假後身體不適就醫，PCR檢測結果為陽性。國防部長邱國正31日表示，國軍完全按照指揮中心的程序辦理，而且教召進入營區前都會檢查，因此不會影響到下一梯次的教召。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日在疫情記者會表示，國內新增一起台中婚宴群聚，有3人確診，其中1人為海軍人員，家住在基隆，但平時高雄服役，同袍80多人匡列檢驗陰性。

立法院外交及國防委員會31日併案審查「後備軍人召集優待條例草案」，並邀請邱國正等人列席備詢。邱國正會前受訪時表示，海軍處理得很好，國軍在防疫工作方面，「一直跟指揮中心完全結合，規定完全照辦」。

邱國正說明，部隊裡面也很緊張，「假如一個工作做不好、有染疫，真的茲事體大」，各軍種都很密切，這位官兵一傳出有不舒服，就完全按照程序，「該要送醫、隔開、接觸人員全普遍性地篩檢，都按照規定在做」。

邱國正也說，其他接觸者該隔離、篩檢或者自主隔離，這部分也都按照程序在做，「我們會很努力地把防疫工作做好」。

邱國正表示，教召有規定進入營區前要檢查，「一有溫度不對的就隔開，不會讓他進入到單位裡面」，經過一般程序檢查完沒有問題，訓練、用餐還是一樣會保持加大間隔距離，應該不會影響到下一梯次的教召。