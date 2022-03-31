快訊／宜蘭舞蹈老師足跡擴及台北　到過南港車站B棟2F用餐

▲宜蘭31日新增3例足跡曝！南港車站B棟2F餐廳等場所上榜。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭舞蹈老師傳播鍊31日新增3例，其中案23499在3/26晚在南港車站B棟2F餐廳用餐，其餘確診者也過到宜市琴音樂府、培爾傑特美語等地。

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宜蘭衛生局表示，宜蘭31日新增的案23499為20多歲男性，他是30日確診外縣市個案同是喜姆比舞蹈教室的工作團隊，Ct值14.88。第2例是案23500Ct值11.5，曾在3月28日自行開車載他上舞蹈班的女兒及太太，到30日確診老師位於桃園的舞蹈教室上課，由於在孩子們練舞時，他與老師有一起吃點心。第3案23501，是未滿10歲女孩，是宜喜姆比舞蹈教室學生，因舞蹈老師確診，採檢結果確診，Ct值為27.3。

案23499的足跡：3/24日下午1時30分至下午4時，在宜蘭市凱旋國小/；3/24日下午4時30分至晚上9時30分，在喜姆比藝想空間。3/25日上午9時20分至中午12時，在宜蘭市凱旋國小；3/25日晚上6時30分至晚上9時30分，在喜姆比藝想空間。3/26日上午9時至晚上6時10分，在喜姆比藝想空間；3/26日晚上7時30分至晚上9時，在台北市南港車站B棟2樓餐廳（台北市南港區忠孝東路七段359號)）。3/28日下午5時30分至晚上8時30分，在喜姆比藝想空間；3/29日上午8時至10時10分、下午3時至4時10分，在宜蘭市凱旋國小；3/29日上午10時10分至下午2時20分，在冬山河生態綠舟/。3/30日上午10時至12時20分，在喜姆比藝想空間。

案23501—3月26日下午2時至5時，在琴音樂府（宜蘭市嵐峰路2段142巷15號）。3/27日下午2時至5時，在琴音樂府。3/28日上午7時50分至中午12時30分，在新生國小/；3/28日中午12時50分至下午5時30分，在培爾傑特美語學校（宜蘭市民族路582號）；3/28日晚上6時至晚上7時，在琴音樂府。3/29日上午7時50分至下午4時10分，在新生國小；3/29日下午4時20分至下午5時30分，在培爾傑特美語學校；3/29日下午5時30分至晚上7時，在喜姆比藝想空間。3/30日上午7時50分至12時30分，在新生國小；3/30日中午12時50分至下午3時，在培爾傑特美語學校。

而案23500曾在3/28日自行開車載他上舞蹈班的女兒及太太，到30日確診老師位於桃園的舞蹈教室上課。足跡只有3/28日自行駕車到桃園，經衛生局與舞蹈教室的老師們確認，目前沒有其他家長在該段時間開車到桃園，或者近距離接觸老師。