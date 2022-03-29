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筆記！超商限時6天「咖啡買2送2」　還有百款零食飲料第2件6折吃

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart連6天指定咖啡買6送6。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

連假優惠拿不停！繼全家宣布連7天於門市祭出百款指定商品第2件4折小確幸、指定飲品39元喝等優惠後，OK mart「超殺連假小確幸」也來了，3月31日起連6天不僅有「指定咖啡買2送2」，加碼百款指定零食、飲料打出第2件6折，假期出遊肯定要衝超商補貨省一波。

OK mart祭出最新連假優惠，3月31日至4月5日連6天於全門市推「大杯莊園美式、拿鐵買2送2」，咖啡控肯定要衝喝一波，而即日起至4月6日加碼凡購買指定零食、飲料還享第2件6折優惠，把握省荷包機會。

▲▼全家釋迦霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲連假期間全家霜淇淋也有優惠價。（示意圖／記者蕭筠攝）

同為迎接4天連續假期，全家3月30日起至4月5日也於全門市祭出「百項指定商品第2件4折」優惠，包括飲料、冰品、餅乾、零食超一次滿足，且整箱買更划算，4月2月至4月5日期間再享Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶單杯39元喝，數量有限、售完為止；隨買跨店取部分則於4月2日至4月5日期間推出霜淇淋5支168元優惠（不限口味），每人每日限購1組。

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