連假小確幸來了！超商連7天零食第2件4折　加碼這天喝咖啡買6送6

▲超商指定咖啡限時1天買6送6。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／綜合報導

喜迎4天連續假期，全家祭出連7天限時優惠同慶，3月30日至4月5日期間於門市推「百款指定商品第2件4折」，包括飲料、冰品、零食等通通有，4月6日再加碼限時1天爽喝「咖啡買6送6」線上寄杯優惠；另，7-11至4月19日前也有指定糖果任選第2件6折，4月1日至4月5日則推CITY全品項任3杯7折優惠，先筆記再說。

全家連假優惠一次看，3月30日起至4月5日於全門市祭出「百項指定商品第2件4折」優惠，包括飲料、冰品、餅乾、零食超一次滿足，且整箱買更划算，4月2月至4月5日期間再享Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶單杯39元喝，數量有限、售完為止。

▲全家極鬆餅限時1天買6送3。

隨買跨店取部分於4月2日至4月5日期間推出霜淇淋5支168元優惠（不限口味），每人每日限購1組；4月6日則因恰逢每月限定的「好咖日」，本月特意祭出「中杯及大杯Let’s Café單品美式、拿鐵買6送6」，可兌換至10月31日，還有限量3000組的「極鬆餅買6送3」，各品項每人限購1組。

▲7-11至4月19日前指定糖果任選第2件6折。

另，7-11即日起至4月19日搶先祭出「指定糖果任選第2件6折」優惠，4月1日至4月5日加碼推「春遊三支付」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵等指定商品，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳享88折優惠，若滿711元則享85折優惠；CITY系列同步推出全品項任3杯7折優惠（哈根達斯聯名冰沙不加入活動），滿額可搭配3大支付工具結帳享優惠，指定同品項還可數位寄杯。

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