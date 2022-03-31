疫情連環爆陷危機？台大醫淡定：沒有　喊話「快爭取新冠新藥」

▲國內各地陸續出現確診個案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者張乃文／台北報導

國內各地陸續出現確診個案，讓不少人擔憂重演去年5月疫情大爆發。不過，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎認為，目前沒有那麼可怕，且大部分人都有共識，不能一直追求清零，因此有些疫情在所難免。但醫師也擔心萬一未來有大規模社區感染，藥物恐怕不足，喊話要「盡量爭取更多新藥。」

本土疫情連環爆，但李秉穎今天（31）被問到「可說是嚴重嗎？」他則說，「沒有啦。」醫師提到，大部分人都有共識，不能一直追求清零，所以有些疫情是在所難免的，加上防疫規範的放鬆，未來就是要習慣會有一點疫情的狀況。

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李秉穎指出，國內這還不算大爆發，對比鄰近的日本、韓國，這稱為「小爆發」，但持續下去的確是有可能大爆發。這時候要考量的就是如何做合理的解封規劃，這之中尤其重要的就是「不要影響重症醫療及醫院收治能力」。且現在雖有進口新藥，但供應有限。醫師示警，萬一有大規模社區感染，說不定藥物是不夠的，還是喊話「盡量爭取更多新藥。」

但討論到「與病毒共存」這件事，周玉蔻直言，無論是輕症或重症確診，在患者的心理狀態的衝擊「我不認為有差別」。李秉穎則發表看法，所謂重症，會出現肺炎、氧氣下降等症狀，開始會想到人生問題；但輕症就如同感冒般，受到的內心衝擊則是「會被隔離」，自由受限，所擔心的狀態不太一樣。

周玉蔻提到，主要是確診會變成一種紀錄，染疫者還是會擔心可能被貼標籤。她更問到「若要與病毒共存，最後是否就不要篩檢了？」李秉穎說，大部分國家都還是會繼續篩檢，至少要確定有沒有感染，若確診，也能盡快用藥以避免變成重症。