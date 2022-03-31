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上海疫情延燒爆慘劇！7旬洗腎翁被當人球「慘死」　醫護上網求救

▲▼上海實施「半封城」，街道上空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

▲上海實施「半封城」，街道上空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國上海市新冠肺炎疫情延燒，當局決28日起以黃浦江為界實施「半封城」狀態，其中浦東地區率先封城，住宅實施封閉式管理，許多市民們趁封城前狂奔至超市、賣場搶購，由於一切都來的太倉促，基本民生物品、食物、醫療藥物相當短缺，甚至有洗腎病患篩檢為陽性後數度轉院，最後因無法即刻洗腎而病逝。

綜合媒體報導，家住上海市浦東新區北蔡鎮的77歲老翁沈瑞根，因罹患糖尿、腎衰竭而須接受血液透析（洗腎）治療，且每天須按時服用藥物才能活命，不過因當局管控處置不當，其26日前往復旦大學附屬浦東醫院時2次PCR篩檢皆呈現陽性，但院方無法接受陽性病患洗腎。

沈姓老翁在連轉3個醫院後，由於無法服用藥物、未即時洗腎，且在院期間未被安排醫護人員照料，最後造成心肌衰竭，在55個小時內不幸慘死。

而微博一名自稱是上海市黃浦區精神衛生分中心的護士，表示她所在的病區有20多個病患呈現陽性，很多醫護人員發燒，甚至病人燒到「連體溫都測不出來」，不僅院長不管、護理部不管，就連護士生理期的衛生用品都缺乏，只能自行設法解決，且院長還隱瞞、未通報偽陽性病患。她表示，「我們已走投無路」。

微博上出現許多上海市民的抱怨求救訊息，其中大部分是缺乏食物、醫療藥品，而有網友們透露過去10多天只能「每天僅吃1餐」，且還是叫外賣，不過從29日起浦東地區實施半封城後，就連外賣服務也無法使用，家中只剩下幾包泡麵。

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