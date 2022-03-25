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「好市多涮嘴零食」無預警漲價　她回購氣炸：只差一天欸

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多自有品牌洋芋片突然漲價。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「結錯帳了嗎？」一名女網友驚呼，上週買了7包洋芋片要給小孩子吃，隔天她去買場，又隨手拿了1包，怎料結帳金額卻變貴了，就怕價格算錯，原PO特地走回架上查看，「大幅度漲價一成，無預警的漲價，只能說，有種『片片的』哀傷！」文章貼出後，不少網友也感慨，許多食物價格真的是回不去了。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，19日買了一款洋芋片，結完帳準備離開時，發現明細的金額怪怪的，「天啊！粉紅鹽洋芋片的（金額）數字怎麼不一樣，結錯帳了嗎？」

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原PO為了釐清真相，決定折回賣場查看，怎料架上的價格悄悄漲價了，讓她傻眼直呼，「果真，大幅度漲價一成，無預警的漲價，只能說，有種『片片的』哀傷。」

事實上，原PO於18日也有去賣場買同款洋芋片，當時一口氣買了7包，1包售價179元因此共花了1253元。對此，原PO比對兩張收據，確實僅差一天就貴了19元。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲19日再回購，洋芋片漲價了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，底下網友熱議，「才差一天而已耶」、「漲價給員工加薪，無言」、「紅龍漢堡肉是不是也漲了，我記得上一次買好像還是599，今天看是700多了」、「科克蘭的希臘優格也從419元，一路漲到459了」、「如果鹹度再減半，200塊也無妨」、「以重量來論，還是便宜啦」、「為什麼印象中很久以前就看過198這個價格？再之後看到179反而嚇了一跳想說降價了」。

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