點好市多熱門美食！拿到手一驚「縮水了？」爆共鳴：寧願漲價

▲好市多熟食區也相當受歡迎。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我的錯覺嗎？沙拉變小盒了？」有網友日前在好市多（Costco）熟食部買了一碗凱薩沙拉，發現份量感覺變少了，不禁想問其他人是否有同感，直嘆他寧願漲價，也不要維持原價但容量變少，「有被騙的感覺。」就有不少網友也驚呼，「原來不是我錯覺，生菜變少+1」、「真的量變很少+1」。

這位網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出沙拉的照片，疑惑發問「我的錯覺嗎？沙拉變小盒了？」就有人秒回，「沒感覺，覺得是一樣的」、「上週買覺得差不多欸」、「沒變吧？我一樣吃完很撐」、「我每個禮拜買都有上秤，放心還沒變」、「可以告訴我，這些人到底疑神疑鬼什麼嗎？盒子、配方，都沒有變，整天在那邊說人家縮水。」

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▲網友覺得熟食部的沙拉份量變少了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，話題引發更多會員的共鳴，「雞肉量少很多」、「縮水很多，現在一盒可以輕鬆吃完」、「早就縮水了，菜量變少很多」、「小了很多，以前可以分兩餐（一人），現在一次就沒了」、「蘿蔓份量少很多，醬卻變多了」、「小很久了，但好像更小了」、「同感，變小盒很多」、「是變小很多，而且菜變成美生菜。」

看到有許多人也有感，原PO忍不住直嘆，「大家是接受：『1.價格不變、容量變少』，還是『2.漲價、容量不變』呢？我選擇2，因為1有被騙的感覺。」就有網友秒認同，「我也選2，因為1會有吃不飽的狀況，反而要多買。」另外，還有人指出，沙拉一碗原價是159元，「特價的時候買，才會對得起它現在的份量。」