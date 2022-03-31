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新鮮人找工作「堅持起薪4萬」！被罵眼高手低　他傻眼：到底多奴

▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，專業形象。（圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）

▲新鮮人找工作「堅持起薪4萬」被罵眼高手低，他傻眼：「到底有多奴」。（圖／取自免費圖庫unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

薪資是許多人找工作的主要考量之一，一名網友在Dcard表示，他就讀大四某理工學系，由於今年即將畢業，目前正在找工作，只希望工時正常，月薪至少4萬元，不料被家人罵「眼高手低」，讓他非常傻眼，感嘆這個社會有這麼「奴」嗎，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard說，他就讀大四某理工系，由於今年即將畢業，現在找一份喜歡的工作，希望能離家近、待遇合理及工時正常，「我覺得月薪沒4萬，我完全不能接受，物價相較10年前漲了1.5倍，當時最低薪資22K，如今也該有30K才對（現行基本月薪為25200元），有點專業的工作，要求40K以上不過分吧」。

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他感嘆，最近跟家人分享收到面試邀請，順便把對工作的要求說了一下，也包含月薪不能低於4萬元，結果就被罵眼高手低，「我覺得很可笑，我雖然不是什麼特別厲害的人，但也是靠努力讀到四大的工學院，論能力我也算是領域中上層的人才吧，要求月入4萬以上，還是被說眼高手低，奴啊，這社會奴啊」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「你都知道自己是新鮮人了，你憑什麼去要求」、「在業界大家要的是即戰力，你剛畢業，以為自己能替代什麼人」、「學歷不拿出來，經歷又沒有，學士還要求4萬又要輕鬆，你還是去啃老比較快」、「自以為是的猴子，給你香蕉就要偷笑」。

也有人認為「我新鮮人，第一份工作就是公職，月入6萬以上」、「以現在的物價，4萬很過分嗎」、「諷刺原PO的人到底多奴，我剛畢業，期望薪資都開8萬元，也是一堆公司搶著要啊」、「4萬不難啦，慢慢找一定有，只能說台灣人奴貫了，而且現在4萬真的很低了」、「支持原PO堅持下去」。

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