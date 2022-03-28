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新鮮人台北找工作「月薪多少才夠開銷」　網曝底線：低於就是窮忙

▲▼工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲社會新鮮人想留在台北，好奇「月薪多少才夠生活開銷」。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她是某商科系剛畢業的新鮮人，學長姐以前回來時曾說「台北找工作，底薪大約28K，能力很強則可以到40K」，但實際在人力銀行找工作後，卻發現多數工作月薪都在3萬元以內，讓她好奇「在台北工作，大約薪資要多少，才算好呢？」

原PO說，她是文科某商科系系畢業的社會新鮮人，以前曾經聽學長姐說，「台北找工作的底薪大概28K，有能力一點的有32K、33K左右，能力很強的可以到40K」。

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她感嘆，以前基本薪資是2萬2千元，儘管現在的基本工資已有所提升，但徵才網站上多數仍都是月薪2萬8千元的工作，讓她好奇「如果在台北的話，薪資要多少才可以維持基本生存開銷呢？」

▲▼男人,成功,賺錢,有錢,男生,富二代,財富,工作,職場,理財。（圖／取自免費圖庫Negative Space）

▲網友表示，「除非你是台北人，不然沒有4萬的話，不值得待」。（圖／取自免費圖庫Negative Space）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人認為「在台北若租屋，工作沒有4萬元，就不值得待」、「沒有4萬元建議待在南部就好了」、「領3萬月薪在台北生活是窮忙一場，至少要4萬」、「基本4萬，要舒適過，至少要5或6萬」、「除非你是台北人，不然沒有4萬的話，不值得待」。

也有人說，「沒那麼誇張啦，我第一份工作在台北薪水也才32000元」、「需不需要租房子是關鍵」、「租屋才需要超過4萬，如果住家裡不用付房租的話，基本薪資就ok了」、「依據房租不要超過薪水1／5來說，至少5萬」、「維持生活只需要40k，但沒有60k我不可能去做」。

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