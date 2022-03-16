夢想抵「嘉」履歷投起來　技嘉擴大徵才說明會解密內部文化

▲想進入科技大廠嗎？技嘉擴大徵才，要讓你開啟夢想的藍圖，站在國際舞台大展身手。（圖／技嘉提供）

生活中心／綜合報導

距離6月畢業季還有一段時間，對於即將離開學校踏入社會的準職場新鮮人，有不少已經開始在投履歷、等面試，展開求職大作戰，期待迎來人生新挑戰，而第一份工作就想站在國際舞台上大展身手、打開全球視野的人，現在機會來了，技嘉科技2022年將擴大招募，一次釋出研發、產品管理、行銷、業務、設計等眾多職缺，大舉網羅優秀人才與來自不同領域的菁英，一同加入團隊開啟夢想的藍圖，在專業與高成長的企業中，共同將技術與產品推向世界，玩轉科技未來，再創下一個巔峰。

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從一片主機板開始，逐步拓展到顯示卡、筆電、儲存裝置、電腦周邊、伺服器等，市場遍及全球、員工總數近萬人的技嘉，近年由電腦零組件跨足消費性電子產品線，如聚焦電競市場推出戰術型電競螢幕及AORUS電競筆電，以職匠精神為玩家建構滿足視覺、觸覺及感覺的沉浸式體驗；也針對創作者推出AERO筆電，更有X-Rite Pantone面板出廠逐台校色、極窄邊框等，透過專利技術發展豐富產品線，不僅涵蓋家用、商用、電競等多元科技領域，持續打造高效能產品，也結合5G、AI、物聯網、高效能運算布局雲端智能，推動如自駕交通及智慧醫療等應用解決方案，為人們的生活帶來無限可能。

▲技嘉2021年獲頒全球品牌調查機構Interbrand「台灣國際品牌」獎，品牌價值7,500萬美元。（圖／翻攝自技嘉官網）

技嘉致力於科技研發和產品創新，讓科技更靠近生活，營收穩健也屢創新高，2021年營收成長率高達44%，更從眾多企業中脫穎而出，獲頒全球品牌調查機構Interbrand「台灣國際品牌」獎，品牌價值7,500萬美元。對於正在找工作的新鮮人，或欲看見職涯未來可能性的話，品牌深具價值和影響力，就提供了求職一大參考依據，另外，了解企業文化、福利及友善環境也很關鍵，技嘉不只力求經營上有新突破，也積極投入企業社會責任和ESG（環境、社會、治理）永續經營工作，包括推行「綠動計畫」及「兆樹計畫」，舉辦環島淨灘、氣候學苑等，朝減低碳科技邁進，其中承諾減碳50%將在2025年提早達成目標。



內部培育人才成長則從照顧員工做起，在12個月基本月薪之外，每年調薪一次，還有1～2個月的年終獎金及營運績效獎金，並提供進修、旅遊、結婚、生日與育兒津貼等各式津貼，以及公司產品與輔銷品員購優惠；不同於一般朝九晚五的工作時間，彈性上下班與不補班制度，給予自主性靈活運用時間，一來也能提升工作動力，同時因應疫情給予疫苗假、防疫照顧假。



工作之餘，還有多元化社團活動可報名參加，或是到附設的健身房、韻律教室，讓身體好好放鬆一下，釋放壓力，另貼心設置哺乳室讓職場婦女安心使用。此外，一年一次的內部員工電競比賽，定期舉辦的家庭日、運動會、旺年會，讓同仁彼此增加互動與交流，在幸福職場中凝聚向心力。不吝於把資源投資在員工身上，讓技嘉在2020年入榜《富比士》雜誌「最佳雇主排行榜」，為台灣僅十家入圍企業之一。

▲技嘉線上徵才說明會於3月16日登場，有興趣的人千萬不能錯過。（圖／翻攝自技嘉徵才活動頁面）

要進入科技大廠不是夢，想加入技嘉的行列，首先得具備人才所需的4大條件：「勇於接受挑戰，樂於接受新事物」、「帶有熱忱及肯學習的心」、「具有獨立思考並解決問題的能力」、「適應團隊合作」。技嘉於3/16（三）16:00還有一場線上徵才說明會，將邀請多位中高階主管分享技嘉內部文化及相關職缺所需具備的特質，想發揮所長的人，不能錯過徵才活動。

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