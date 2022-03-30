樹科大2師「極樂足跡曝」！開完會衝酒店狂歡5hrs…4天後高雄確診

▲樹德科大2老師曾到帝都商務會所。（示意圖／記者張一中攝，照片非當事人以及酒店）

記者閔文昱、許宥孺／高雄報導

樹德科技大學2名體育老師，遭爆25日晚間曾和確診的海洋大學教授去過北市禮服店消費，而2名體育老師也在29日確診，案號分別為23122和23123。台北市衛生局30日公布2名老師足跡，只見2人於當天晚間5點43分就到帝都商務會所消費，直到晚上11點才離開。

台北市衛生局今公布案23122和23123足跡，2人在3月25日下午1點55分搭乘高鐵0132車次從左營到台北站，下午4點到台北商業大學；下午5點06分到中山區的富驛時尚酒店，並於下午5點43分抵達帝都商務會所，直到晚間11點離開，隔天（26日）上午11點46分搭乘高鐵0633車次從台北站到左營站。

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▲北市公布足跡。（圖／台北市衛生局提供，點圖可放大）

樹德科技大學30日表示，初步了解，2位教師在3月25日到台北開會，會議結束後，有朋友提議難得一聚，不如一起到附近餐廳用餐。2位教師也感到錯愕，因為事前不知道聚餐場所是八大場所，便答應一起用餐，而席間也只有純吃飯，沒有其他踰矩行為。

校方強調，等學校防疫工作告一段落，以及2位教師完成隔離防疫措施回到學校後，由老師親自說明，視情節再依教職員工獎懲辦法等相關規定議處。

▼高雄樹科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

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