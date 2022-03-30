確診海大教授去的酒店起底　禮服小姐陪唱陪玩...千萬裝潢曝！

▲海洋大學確診教授曾涉足中山區酒店，酒店清潔消毒2天。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國立海洋大學確診教授21日前往基隆銀河小吃店染疫後，事隔4天又與3名老師一起至中山區知名的禮服酒店「帝都商務會所」消費，據了解，這間商務會所主要客層以商務人士為主，公關小姐陪客人喝酒、唱歌，每小時收費約2100元，疫情後漲價為2400元。

海洋大學教授21日前往基隆銀河小吃店，23日出現咳嗽、喉嚨痛的症狀，25日又與3名同為教師的友人，前往台北市知名禮服酒店「帝都商務會所」消費，27日自行採檢，28日就傳出確診狀況，海大教授前往的酒店29日起清潔消毒2天。

▲海大確診教授涉足的中山區酒店，平時主要以商務客為主，公關每小時消費要2400元。（圖／記者邱中岳翻攝）

帝都酒店內部人員透露，除了停業2天加強全面消毒，還有從業人員快篩檢疫；據了解，這間商務會所在2018年間曾發生黑幫酒後衝突，導致店家設備被砸毀，甚至還有一名男子遭斧頭砍殺背部、大腿，所幸並無生命危險。

事發之後，2019年該酒店轉由另一派人馬接手經營，專走高檔商務人士路線，鮮少有黑幫成員前往消費，而裡面消費則是以「禮服酒店」模式，公關小姐均穿著小禮服或洋裝，陪客人喝酒、唱歌以及玩遊戲。

▲海大確診教授涉足的中山區酒店，2018年發生黑幫鬥毆事件，後續轉手由他人經營。（圖／記者邱中岳翻攝）

消費模式主要包含包廂費、少爺小費，酒水錢則是另計，另外公關小姐坐檯價格原本在疫情前是2100元，但因疫情爆發，八大行業停業許久，復業後調漲至每小時2400元，主要客層以白領階級的商務人士為主。

據悉，酒店轉手經營之後，店家斥資千萬重新裝潢，酒店內的坐檯公關小姐平均年紀約18至25歲，從下午開始營業，且公關小姐不需要排隊看台，由行政人員帶著直接進入包廂，平均每天有40至60名小姐上班。

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