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社會 社會焦點 保障人權

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

▲國民黨立委馬文君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲王姓女子打電話給立委馬文君（上圖）助理裝熟，佯裝可代為處理官司詐騙地主70萬元。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

南投王姓女子聽說台北士林有個大地主，要向因飯店集團追討賣地尾款1.1億元，王女佯稱認識立委馬文君、議會副議長潘一全，可幫忙疏通，甚至誇口「承辦的檢察官是自己人，專幫被害人討債的」，大地主不疑有他，陸續匯款70萬元，等官司一敗塗地才知受騙。台北地院審理時，王女認罪，被依詐欺罪判刑5月，得易科罰金。

40多歲的王姓女子常在社群網站上po出與名人合照，還會秀出精品包等豪奢品，給人一種人面廣、身家背景不錯的印象，2018年間，她得知台北士林區林姓大地主，認為知名觀光飯店集團，買了他在天山段10筆土地，還欠1億1442萬元不付，正在控告飯店集團負責人涉嫌詐欺。

王女見有機可趁，透過呂姓友人認識了林姓地主和陳姓訴訟關係人，並相約在台北青年公園旁的咖啡廳見面，王女宣稱和南投立委馬文君、南投縣議會副議長潘一全，可以幫忙疏通相關司法人員，但需要120萬元的活動費。

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲王姓女子常po出名人合照、名牌奢侈品顯示人脈，因當司法黃牛詐騙地主遭判刑。（示意圖／Pexels）

為了取信被害人，王女在眾人面前打電話給立委助理，佯裝已和立委取得默契，還透過通訊軟體聲稱，「承辦的檢察官是自己人，專幫被害人討債的」，林姓地主信以為真，開了2張遠期支票給王女，但是台北地檢署卻在2018年8月，處分不起訴飯店集團負責人。

王女之後又再以案子可以再議到高檢署、向法院聲請交付審判為由，向林姓地主索取活動費，林委託陳姓訴訟關係人分次轉帳20萬、50萬元到王女指定戶頭後，卻接連接獲再議遭駁回、交付審判也敗訴的訊息，才知道遇到了司法黃牛受騙失財。王女挨告後一度否認犯罪，遭起訴後出庭認錯，法院依詐欺罪判他徒刑5個月，得易科罰金，另外追徵沒收未扣案的不法所得20萬元；可上訴。

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