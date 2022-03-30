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快訊／北市行政中立調查爆案外案　勞動局長竟鼓吹工會罷工

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜日前爆出利用職務之便，在上班時間幫副市長黃珊珊拉票，引來朝野議員痛批違反行政中立。但沒想到，30日下午議會大會時，新黨議員侯漢廷爆料，陳信瑜竟要工會領袖到勞動部抗議、罷工，還說「勞資會議至少要翻桌」、「要把影片傳出去」，還說若工會領袖號召，她一定請假支持，引來侯漢廷痛批不適任。

北市府政風處30日於議會大會時報告陳信瑜違反行政中立的調查報告，根據報告，陳信瑜竟教戰工會罷工，沒有善盡勞動局協調勞資雙方的義務，讓侯漢廷直言離譜。

侯漢廷說，看了之後怵目驚心，直言陳信瑜不適任勞動局長，勞動局的任務叫做協調勞資雙方，「但從錄音檔看到，身為勞動局長，不是想著協調，也不是想著建議中央修法，她竟然說要逼資方就要去抗議、去罷工」。

侯漢廷表示，你報告的第13、14頁，有工會代表提出勞退新制的問題，陳信瑜竟表示，「要不要來抗爭一下」、「要直接去抗議啊」；第15頁時還說，「戲不怕再演一次，要罷工就再罷一次」、「為什麼不再罷？」、「罷工銀行也不怕，誰說不能再罷工？」

侯漢廷質疑，堂堂勞動局長像一個職業抗議家，像話嗎？這是一個勞動局長該幹的事情嗎？

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