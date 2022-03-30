快訊／清零或共存？　柯文哲預言：政府還剩5天可以思考

記者杜冠霖／台北報導

近期本土疫情持續升溫，更出現不少不明傳染鏈，對於要與疫情「共存」還是「清零」許多專家也有不同說法，對此，台北市長柯文哲表示，大概還有5天時間思考防疫國家戰略要怎麼訂，如果要清零，經濟代價是多少要想好，如果是與病毒共存，會面對社區感染人數上升、死亡人數會出現，多少是我們能忍受的？

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



柯文哲表示，今年過年時候，除夕那天大概有2萬人在居家隔離，「我們要思考，疫情已經打2年了，有其他國家經驗，要思考怎麼做。」

柯文哲說，台灣自己要想想看，對於防疫的國家戰略要怎樣，要做個決定。美國就很勇敢，也不戴口罩了，每日確診人數已經下降到3萬，可是代價就是死超過60萬人，國家戰略就是不想影響經濟發展，撐過去。

柯文哲說，如果台灣要相對清零，防疫措施就要拉高；如果要走向開放，那就要跟老百姓講清楚，代價是多少。從台北案例看起來，感染數量還會上升，因為社區已經出現不明感染源，而且疫調系統相對1年前是進步相當多，「以進步相當多的疫調系統，還會出現這麼多不明感染源，表示說社區量不少」。

對於記者提問，為什麼是剩5天，柯文哲表示，疫情慢慢地開始往上升，也不是說剩5天，這幾天大家要開始想一下，通常傳染是連假時候最嚴重，因為放假期間政府速度變慢、人流變大，每一個連假對政府來說都是很大的壓力。