快訊／陳信瑜公然輔選黃珊珊只記過1次　議員怒批：市府一起爛

▲台北市勞動局長陳信瑜、市長柯文哲備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜日前爆出利用職務之便，在上班時間公然以標案幫副市長黃珊珊拉票，引來朝野議員痛批違反行政中立、期約賄選等。上週市長柯文哲承諾送政風處處理，調查報告30日出爐，因陳信瑜言論不當，依公務員服務法，建請行政處分，予以記過一次之處分，以示市府堅守行政中立立場。

政風處長林炤宏下午報告時表示，陳信瑜為政務官非事務官，不是《公務人員行政中立法》的適用對象。儘管茶會非「選舉活動」，但陳信瑜在茶會活動出現「不當發言」，易讓外界對於市府行政中立產生質疑，因此認定其言行有違公務員服務法第5條有關公務員「應謹慎勤勉」義務規定。

林炤宏指出，建議依《公務員服務法》第5條及同法第22條前段規定，並參照《台北市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表》第6點第2款有關「言行不檢，有損機關或他人聲譽，情節較重者」規定，予以記過1次處分，並在其人事資料註記劣蹟，以示市府堅守行政中立的立場。

但這樣的懲處讓議員相當不滿，國民黨議員王鴻薇直言，調查報告大失所望，完全是幫陳信瑜規避逃脫責任，洋洋灑灑違反行政中立，可是用了一個不符合公務員服務法相關條例幫她逃脫，最後是記過一次的處分，這變成我們來包庇這行為，「大家要跟著陳信瑜一起『我就爛』嗎？」

國民黨議員徐弘庭呼籲，議會要正式對陳信瑜提出譴責案，法律是道德的最低標準，政風報告簡單幾句話，不是政務官不涉及選舉辦法、茶會不是選舉活動，沒有違反市府公務員涉及選舉的規範，「沒有道德的局長在柯市府內，柯文哲當初提出的條文陳信瑜全部違反」。

無黨籍議員林亮君則表示，陳信瑜疑似利用職務之便，把勞檢資料洩漏給民眾黨立法委員蔡壁如，這樣的局長還適任嗎？政風處給的報告說記過一次處分，這樣對她來說有什麼影響？她自己身為勞動局還將這些資料洩密出去，根本是瀆職，台北市議會如果對這樣的勞動局長沒有任何譴責的話，有失職責。

國民黨議員張斯綱說，會不會日後民眾黨立委、候選人，相關資料外洩變成選舉資料？陳局長今天根本是民眾黨競選總幹事，只要相關事情需要幫忙，陳局長奮勇向前，陳局長的言行損害全台北市政府的信譽。

社民黨議員苗博雅也質疑，陳信瑜是在茶會談個人的位子？已經先預約下一屆可以繼續做嗎？符合政治倫理嗎？希望議長裁示政風處追加調查陳信瑜在備詢時說謊應該要追究，不能在備詢時說謊稱不知情；勞動局沒紀律，涉嫌把資料洩漏給蔡壁如，有沒有這件事情？請政風處追加調查。

面對朝野議員一致批評，議長陳錦祥最後表示，本會嚴正譴責陳信瑜，市府應該好好檢討改進行政不中立。不能濫用行政資源，不論黃珊珊有沒有選，市府團隊應該行政中立，好好做該做的事情。