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烏克蘭重鎮馬力波全毀！劇院、民宅被炸到屋頂掀起　衛星影像曝光

▲▼馬薩爾科技的衛星影像顯示，馬力波市中心劇院、民宅等慘遭俄軍砲擊摧毀。（圖／路透社）

▲馬薩爾科技的衛星影像顯示，馬力波市中心供民眾避難的劇院遭俄軍砲擊嚴重毀損。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍侵略烏克蘭，利用導彈在烏克蘭境內造成嚴重破壞。總部位於美國科羅拉多州的馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星影像，烏克蘭東南部重要港口城市馬力波（Mariupol）位於市中心的街區慘遭俄軍砲彈摧毀，每棟建築的屋頂被砲轟到「變不見」，尤其供民眾避難的劇院慘遭炸毀，預估300人以上喪命。

根據美媒《CNN》、《NBC News》，俄軍包圍烏克蘭東南部港市馬力波後，馬力波的通訊系統幾乎全面中斷，這些衛星影像是過去幾天以內首度取得的最新影像，而非來自俄羅斯官方的宣傳影片，而這些衛星影像也證實了美國國家航空暨太空總署（NASA）透過傳感衛星所蒐集到的數據，顯示馬力波與周遭地區曾發生數十起爆炸。

▼馬力波市中心劇院、附近民宅等慘遭俄軍砲擊摧毀。（圖／路透社）

▲▼馬薩爾科技的衛星影像顯示，馬力波市中心劇院、民宅等慘遭俄軍砲擊摧毀。（圖／路透社）

▲▼馬薩爾科技的衛星影像顯示，馬力波市中心劇院、民宅等慘遭俄軍砲擊摧毀。（圖／路透社）

▲馬力波東部慘遭俄軍摧毀的住宅區房屋。（圖／路透社）

從衛星影像中，可以清楚見到馬力波一座提供民眾避難的劇院慘遭俄軍無情的砲火轟擊，劇院東側建築群已被俄軍炸成一片廢墟，烏克蘭當局估計該地至少有300名烏克蘭人因俄軍攻擊而喪生，幾乎每一棟建築的屋頂不是被砲轟到不見、不然就是嚴重毀損。

位於馬力波東部的住宅區也遭受類似嚴重破壞，圍繞著兩個獨立公寓社區的每一棟房子幾乎都被摧毀。馬力波東南部靠近亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）的另一處大型公寓也被摧毀，《CNN》此前證實，俄軍與車臣武裝份子持續在該棟公寓附近活動。

▼一名俄軍在馬力波遭毀的公寓大樓徘徊。（圖／路透社）

▲▼一名俄軍在馬力波遭毀的公寓大樓徘徊。（圖／路透社）

▲▼馬力波Metro超市建築外的停車場上，可以看到數百人蜿蜒排隊等著進入屋內。（圖／路透社）

▲馬力波Metro超市建築外的停車場上，可以看到數百人蜿蜒排隊等著進入屋內。（圖／路透社）

而位於馬力波西部的超市（Metro supermarket）外，可以觀察到數百人在停車場排成一長串隊伍，蜿蜒穿過停車場、等待進入該棟大樓，而大樓屋頂上存在著軍事打擊時殘留下的凹洞。

馬力波市長估計，截至28日仍有16萬人滯留在馬力波。烏克蘭其他官員透露，在俄軍無情轟炸下，留在這座戰略要地的數萬名居民食物、飲用水供應正逐漸減少，甚至俄軍還主動封鎖供應、砲轟並逮捕試圖逃離的民眾。

另外，在馬力波東北側可以觀察到俄軍的軍事陣地，包括停留在民宅旁的車輛，而車輛的東北方亦可觀察到拖曳砲火陣地。

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