德發布天然氣供應「早期警報」籲民眾省點用　2天前才拒付盧布

▲德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）30日發布天然氣「早期警報」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯因入侵烏克蘭遭到西方制裁，並宣布各國必須以盧布採購天然氣，七大工業國集團（G7）28日一致拒絕。然而，短短2天後，G7輪值主席國德國即在30日發布天然氣供應緊急情況的「早期警報」，並呼籲消費者節約能源。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，這僅是一項預防性措施。

綜合路透、美聯社報導，德國30日對可能出現的天然氣供應緊急情況發布「早期警報」，以應對俄羅斯中斷天然氣供應的風險。報導稱，德國的天然氣緊急應變計畫分為3個階段，而早期警報僅僅是第1個階段，國家還不會進行定量配給等干預措施，不過，這是迄今為止，最明確顯示歐盟國家正準備應對供應中斷的消息。

哈貝克表示，俄羅斯方面多次警告，若不以盧布支付將停止供應，且預計莫斯科將在31日公布天然氣採購的新規定，為了應對所有這類情況，才決定在今天（30日）啟動預警。他提到，德國能源部已成立危機小組，加強對天然氣供應的監測，儘管德國已經準備好應對俄國突然中斷供應，但這仍會造成「相當大的影響」。

哈貝克呼籲企業和私人消費者節約油氣使用，「多節省每一千瓦都會有所助益。」他表示，第2階段的警報等級將對天然氣行業的公司採取必要措施，以供應天然氣；到了最高的第3階段，國家將對天然氣市場進行全面干預，以確保醫院、家庭等最需要使用天然氣的人能獲得資源。然而，哈貝克強調，「我們還沒有到那個地步，也不想走到那個地步。」

哈貝克說，德國天然氣儲存庫的目前儲量約為25％，能維持多久主要取決於天氣是否回暖與消費等因素。報導補充，德國2021年進口天然氣有55％來自俄羅斯，儘管在2022第一季度已經降至40％，但哈貝克表示，德國在2024年年中之前不會完全脫離俄羅斯的天然氣供應。

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