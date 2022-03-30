驚悚畫面曝！桃園騎士擦撞行人摔倒...慘遭校車輾斃

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市毛姓男子29日晚間騎車行經八德區興豐路段，疑因擦撞路人後重心不穩摔車，被後方同向某私立高中校車來不急煞車輾過頭部，毛姓騎士當場慘死，後方行人與另一輛機車騎士目睹慘狀當場嚇壞了。八德警方到場處理，毛男已無生命跡象，警方為校車王姓駕駛酒測，酒測值為零，至於肇事原因與責任仍在調查釐清中。

▲毛姓男子29日晚間騎車行經八德區興豐路段，疑因擦撞路人後摔車，被後方某私校校車輾過頭部當場慘死，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）



▲桃園市毛姓男子29日晚間騎車行經八德區興豐路段，疑因擦撞路人後摔車。（圖／熱心民眾提供）

八德警分局交通分隊分隊長謝沛昕指出，這件意外發生在29日晚間6時許，53歲的毛姓男子騎車由興豐路往鶯歌方向行駛，行經案發地點時，一名路人疑似閃避違停轎車走到車道上，毛姓騎士不慎擦撞路人，因重心不穩摔車，人車倒向內側車道，後方行駛的某私立高中校車來不及閃避，右後車輪輾過騎士頭部，導致毛男當場慘死。

▲桃園市毛姓男子29日晚間騎車行經八德區興豐路段，疑因擦撞路人後摔車，被後方某校校車輾過頭部。（圖／熱心民眾提供）

警方到場後為49歲的王姓大客車駕駛酒測，酒測值為零。另外，當時目擊的28歲的呂姓路人與後方汽機車駕駛都嚇壞了，至於意外發生原因與肇責部分正調查中，八德警方已報請桃園地檢署檢察官相驗。

▲桃園市毛姓男子29日晚間騎車行經八德區興豐路段，疑因擦撞路人後摔車，慘遭校車輾斃，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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