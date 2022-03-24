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大夜騎士遭闖紅燈廂型車猛撞慘死　來不及吃的「上工便當」灑落一地

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區24日凌晨0時許，新北大道四段、新五路一段路口發生死亡車禍。一輛廂型車闖紅燈撞上一輛機車，準備上大夜班的騎士倒地被壓在車底，帶去上班的便當也灑落在地。騎士送醫後仍因傷重不治，警方到場，酒測後排除肇事駕駛酒駕，但廂型車後座卻反常的放一堆鋼筋，肇事駕駛矢口堅稱是在朋友那邊撿來的，警方將進一步釐清鋼筋來源，並調查事故細節。

▲▼騎士上大夜班遭廂型車闖紅燈撞上，所帶的便當盒灑落一地，廂型車車上則放滿鋼筋。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲騎士遭廂型車闖紅燈撞上，送醫急救仍傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼騎士上大夜班遭廂型車闖紅燈撞上，所帶的便當盒灑落一地，廂型車車上則放滿鋼筋。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼騎士上大夜班遭廂型車闖紅燈撞上，所帶的便當盒灑落一地，廂型車車上則放滿鋼筋。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼騎士上大夜班遭廂型車闖紅燈撞上，所帶的便當盒灑落一地，廂型車車上則放滿鋼筋。（圖／記者游宗樺攝）

▲機車嚴重毀損，廂型車車頭留下明顯撞痕。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蔡男（34歲）機車上掛著便當盒，準備要去五股的電子廠上大夜班，卻在行經新北大道四段路口時，遭王姓男子（50歲）開著廂型車，從新五路往中環路方向闖紅燈撞上，蔡男當場彈飛撞上廂型車擋風玻璃，隨後滑落車底遭拖行數公尺，警消到場時，發現蔡男已無呼吸心跳，送往亞東醫院急救仍宣告不治。

▲▼騎士上大夜班遭廂型車闖紅燈撞上，所帶的便當盒灑落一地，廂型車車上則放滿鋼筋。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲騎士所帶的便當盒灑落一地。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方在場拍照採證，經酒測後排除王男酒駕肇事，據其供稱，當時因看不清楚路口號誌，才會不小心闖紅燈撞到人。但是王男所駕駛的廂型車為租賃車，車型多為載客之用，但王男卻將後座塞滿鋼筋，面對警方詢問卻稱鋼筋是從朋友那邊撿來的，車輛來源也交代不清，警方將進一步釐清鋼筋及車輛來源，並調閱監視器釐清事故原因及肇事責任。

▲▼騎士上大夜班遭廂型車闖紅燈撞上，所帶的便當盒灑落一地，廂型車車上則放滿鋼筋。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼騎士上大夜班遭廂型車闖紅燈撞上，所帶的便當盒灑落一地，廂型車車上則放滿鋼筋。（圖／記者游宗樺攝）

▲廂型車車上放滿鋼筋，王男堅稱鋼筋是在朋友那邊撿來的。（圖／記者游宗樺攝）

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