俄指揮官被自己人「開坦克輾過」　俄兵目睹一半同袍戰死崩潰造反

▲俄指揮官梅德維捷夫傳遭自家士兵開坦克輾過下肢。（圖／翻攝推特「@Euan_MacDonald」）

記者張寧倢／綜合外電報導

網路社交媒體上日前曝光一段影片，俄軍上校指揮官梅德維捷夫（Yuri Medvedev）被用擔架扛進野戰醫院的悽慘畫面。烏克蘭記者齊巴留克（Roman Tsymbaliuk）爆料，他受傷的原因竟是自家大兵不堪半數戰友已陣亡，心理崩潰，開坦克直接輾過他的下肢。如今，西方情報單位也證實此說法，且驚傳他已傷重身亡。

Ukrainian journalist Roman Tsymbaliuk: A Russian soldier ran over his commanding officer, Colonel Yuri Medvedev, with his tank “to protest the huge number of losses they have suffered”. Putin’s in deep sh*t if his soldiers are turning on their commanders. pic.twitter.com/noGHVx0rPz — Mike Sington (@MikeSington) March 23, 2022

根據《每日郵報》等外媒報導，西方情報單位官員表示，俄軍第37步兵旅指揮官梅德維捷夫上校確實是被自家部隊士兵開坦克撞倒，輾過下肢而受重傷，且目前已經不治身亡。消息指出，梅德維捷夫帶領的部隊死傷慘重，可能有過半士兵遭到烏軍殲滅，士兵見到幾乎全軍覆沒的景象，心理極度崩潰，於是「蓄意造反」，開坦克輾過指揮官。

▲梅德維捷夫被輾過下肢後緊急送醫。（圖／翻攝推特「@MikeSington」）

此前，烏克蘭記者齊巴留克爆料，梅德維捷夫領導的第37步兵旅約有1500人，部署於北部戰線，在與烏軍對戰中折損約750人，「梅德維捷夫現在人在白俄羅斯的醫院裡，並且獲得了勇氣勳章。」當時，親俄車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）也曝光梅德維捷夫接受治療的影片，如今西方消息指出他已傷重不治。不過，英國《衛報》與《獨立報》等主流媒體則對於死亡消息持保留態度。

此外，爆料的西方情報官員稱，另一名負責指揮第49聯合武裝部隊的俄軍中將也陣亡，成為俄羅斯第7名戰死的將軍。在兵力不斷折損的情況下，俄羅斯總統普丁似乎打算投入10個營以上的戰術小組，增援烏克蘭前線。官員說，如果增兵是真的，這將顯示出普丁在此次軍事行動中確實「全力以赴」。

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