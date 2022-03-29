桃園騎士自撞路燈傷重不治　酒測值1.28！已達爛醉程度

▲宋姓機車騎士26日深夜騎車返家，行經龍潭區中豐路高平段失控自撞路旁路燈基座後翻覆，送醫仍因傷重不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子26日深夜騎車返家途中，行經龍潭區中豐路高平段突然失控自撞路旁路燈基座翻覆，被路人發現緊急送醫急救，仍因傷重不治，警方根據醫院抽血檢測，酒測值高達每公升1.28毫克，已明顯超標，幾乎已達爛醉程度，已報請桃園地檢署檢察官相驗，釐清真正死因。

▲桃園市1名宋姓機車騎士26日深夜騎車返家，行經龍潭區中豐路高平段失控自撞路旁路燈基座後翻覆，圖為被撞的路燈電桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方指出，42歲的宋姓男子26日深夜10點29分，騎機車行經龍潭區中豐路高平路段往關西方向行駛，疑似失控自撞路旁路燈桿基座倒地，路人經過發現後打電話給119求助，送往國軍桃園總醫院急救，宋男急救後仍因傷重不治。經醫護人員抽血檢測酒精濃度，酒測值高達每公升1.28毫克。

▲桃園市1名宋姓機車騎士26日深夜騎車返家，行經龍潭區中豐路高平段失控自撞路旁路燈基座傷重不治，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，酒測值若超過1毫克，幾乎已達爛醉程度，可能造成駕駛者視線模糊、反應變慢等程度，具體生理反應則視個人體質狀況，但若超過1毫克，基本上已達爛醉程度。

警方已報請桃園地檢署檢察官與法醫相驗，以釐清車禍意外發生原因，警方籲請，近日天雨路滑且山區道路多彎且易起濃霧造成視線不佳，駕駛人行經該路段應減速慢行，隨時注意車前狀況，避免發生類似意外。

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