　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新冠輕症仍會影響正常生活　職能治療師籲自主運動改善

▲新冠輕症仍有可能影響正常生活 。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲新冠輕症仍有可能影響正常生活 。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎本土確診數續增，目前已有超過2萬2000例，即使疾管署資料指大部分患者為輕症，但仍可能導致疲倦、無力而影響生活；衛福部南投醫院復健科治療師表示，適當體能活動可抗發炎、改善情緒，不論是確定病例康復後或密切接觸者在被匡列隔離期間，都可自主復健運動訓練，世界衛生組織（WHO）亦有針對染疫康復後如何自主做復健運動給出建議。

職能治療師張瑋珊表示，運動不足與過度對身體都不好：運動後能不間斷說出完整句子且不覺得喘，代表可增加運動量；若無法說話或一次只能說一個字且嚴重氣喘，代表過量；若能說一個句子、停一兩下喘口氣，且出現中重度的氣喘，代表正確運動量，而為提高體適能，運動時感到氣喘是正常的。

▲▼推牆訓練和手肘彎舉訓練。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲▼推牆訓練和手肘彎舉訓練。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲對新冠肺炎康復後、匡列隔離者，自主復健運動相當重要。（圖／衛福部南投醫院提供）

張瑋珊表示，運動應分為暖身期、運動期及緩和期：暖身建議持續5分鐘，結束時處微喘狀態；運動期每週可安排5天、每次20至30分鐘的體適能，依體能逐漸增加時間，另可安排每週2至3天的肌力訓練，每次訓練間隔至少48小時，如手肘彎舉訓練、推牆起身動作、膝伸直訓練、深蹲、抬腳跟訓練等。

緩和期也建議應安排持續約5分鐘的放鬆運動，如緩慢行走、原地踏步、重複暖身運動及伸展運動，可防止運動傷害，並幫助身體恢復到休息時的狀態。

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
快訊／新竹一家三口確診　足跡到小蒙牛、迪卡儂
快訊／新北爆全新變異株　2大張足跡公布
桃園2舞蹈老師確診　曾到台北、宜蘭兼課
快訊／參加台中婚宴！　同場3人確診
LIVE／中和公寓累計14人確診　侯友宜親上火線說明
快訊／進香團確診遊客到屏東　足跡去過3景點
瀑布狂瀉！消防員發現蔡進國　下切水路畫面曝
樹科大2老師也上禮服酒店！喊冤「純吃飯」　校方出手了
爸爸最後出現在這...和碩蔡進國罹難　兒等見最後一面
基隆小吃店群聚「增13確診」　一家六口染疫
桃園大潭電廠+12！　陳時中：令人擔心
樹林科技廠再+6　驗出全新BA.2.3
快訊／增107例境外移入　印尼入境最多
快訊／今日暴增56例本土！
快訊／信義區撿到彈匣裝12發子彈！　失主找到了
LIVE／突延後15分鐘！　陳時中最新說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南鳳梨開賣啦！　黃偉哲拓展通路提供消費者更多元選擇

元培醫大校園就博會31日登場　醫療院所搶人才

台東關山國中教師宿舍　今動土重建

新竹在地企業回饋社會　嘉南電腦捐快速救援小組裝備

台南牡蠣可追溯　食安購買請放心

屏東縣長民進黨初選競爭激烈！最新民調：周春米領先莊瑞雄、鍾佳濱

慶祝農民節　黃偉哲表揚128位農業傑出單位及農民

台積電慈善+大眾教育基金會「愛在雲林」　乾煎香檳茸成果飄香

中華醫大校園徵才就業博覽　千個職缺近40家醫院現場面試hold人

新冠輕症仍會影響正常生活　職能治療師籲自主運動改善

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

台南鳳梨開賣啦！　黃偉哲拓展通路提供消費者更多元選擇

元培醫大校園就博會31日登場　醫療院所搶人才

台東關山國中教師宿舍　今動土重建

新竹在地企業回饋社會　嘉南電腦捐快速救援小組裝備

台南牡蠣可追溯　食安購買請放心

屏東縣長民進黨初選競爭激烈！最新民調：周春米領先莊瑞雄、鍾佳濱

慶祝農民節　黃偉哲表揚128位農業傑出單位及農民

台積電慈善+大眾教育基金會「愛在雲林」　乾煎香檳茸成果飄香

中華醫大校園徵才就業博覽　千個職缺近40家醫院現場面試hold人

新冠輕症仍會影響正常生活　職能治療師籲自主運動改善

大甲媽遶境駐駕西螺福興宮　流水席吃到飽改發送餐盒

基隆一天爆增19例延燒4店家！陳時中記者會後「直奔前線」了解

助中小企業度難關　國民黨團籲紓困貸款落日延長1年

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

快訊／新竹市一家三口確診！足跡曝光　急採撿2071名師生

台固媒、大新店、屏南申請CH52上架　《華視新聞資訊》市佔衝72%

Heize大病一場「瘦到只剩半個她」　近況曝光：每4小時攝取蛋白質

高雄服役海軍參加「台中婚宴」染疫！同場3人確診　2人住台北

CBA、SBL都拿大三元　林韋翰：T1舞台有機會也爭取

LIVE／宜蘭某國中老師確診！縣府最新記者會說明

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

台中男狂刺死酒友　判8年6月

打龜號測試延至4/6「地點在台中」

韓男酒駕撞死台女　父感謝維持原判

台南展開大型車加強執法專案　

職能治療師籲新冠康復或隔離時自主運動恢復正常生活

南消首辦公共安全潛水教官團訓練　

2022桃園彩色海芋季　4/2- 17日浪漫登場

低收及中低收入戶加發生活補助

陳時中參選桃園市長？　議員謝美英反空降

民進黨屏東縣長初選周春米呼聲高

屏東縣長民進黨內初選民調曝光

「雲林賜福-女子姻緣」結婚五禮贈新人

美福倉儲燒逾2周　桃園市府重罰500萬

確診者來過！　台中太原棒球場即日起暫停使用至3/31

更多熱門

相關新聞

台東10確診匡列164人　禁止遶境

台東10確診匡列164人　禁止遶境

台東縣29日新增2名確診案例，目前卑南家庭群聚案累計9人確診，關山案維持1人確診，共匡列164人居家隔離、5人自主健康管理。縣長饒慶鈴表示，為防止社區疫情擴散，29日起在關山衛生所旁、池上福原聚會所及卑南衛生所增設快篩站，至下午2:30全數採陰。

少量多餐助減肥？破除十大減脂迷思

少量多餐助減肥？破除十大減脂迷思

基隆警疫情擴台北！刑事局隊長與確診警共餐1hr

基隆警疫情擴台北！刑事局隊長與確診警共餐1hr

疫情再起　南投縣提升防疫作為

疫情再起　南投縣提升防疫作為

被嫌毛多！柯基後座隔離全程瞪媽

被嫌毛多！柯基後座隔離全程瞪媽

關鍵字：

新冠隔離匡列復健運動

讀者迴響

熱門新聞

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

不斷更新／全台14校停課　疫情燒進校園

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

快訊／今日暴增56例本土、另增107境外移入

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

即／和碩前副總裁蔡進國「罹難多日」！

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面