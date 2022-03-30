新冠輕症仍會影響正常生活　職能治療師籲自主運動改善

▲新冠輕症仍有可能影響正常生活 。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎本土確診數續增，目前已有超過2萬2000例，即使疾管署資料指大部分患者為輕症，但仍可能導致疲倦、無力而影響生活；衛福部南投醫院復健科治療師表示，適當體能活動可抗發炎、改善情緒，不論是確定病例康復後或密切接觸者在被匡列隔離期間，都可自主復健運動訓練，世界衛生組織（WHO）亦有針對染疫康復後如何自主做復健運動給出建議。

職能治療師張瑋珊表示，運動不足與過度對身體都不好：運動後能不間斷說出完整句子且不覺得喘，代表可增加運動量；若無法說話或一次只能說一個字且嚴重氣喘，代表過量；若能說一個句子、停一兩下喘口氣，且出現中重度的氣喘，代表正確運動量，而為提高體適能，運動時感到氣喘是正常的。

▲▼推牆訓練和手肘彎舉訓練。（圖／衛福部南投醫院提供）

張瑋珊表示，運動應分為暖身期、運動期及緩和期：暖身建議持續5分鐘，結束時處微喘狀態；運動期每週可安排5天、每次20至30分鐘的體適能，依體能逐漸增加時間，另可安排每週2至3天的肌力訓練，每次訓練間隔至少48小時，如手肘彎舉訓練、推牆起身動作、膝伸直訓練、深蹲、抬腳跟訓練等。

緩和期也建議應安排持續約5分鐘的放鬆運動，如緩慢行走、原地踏步、重複暖身運動及伸展運動，可防止運動傷害，並幫助身體恢復到休息時的狀態。