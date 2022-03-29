台東累計10確診！匡列164人居家隔離　4／5前禁止遶境活動

▲▼台東目前10確診，匡列164人居家隔離。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣29日新增2名確診案例，目前卑南家庭群聚案累計9人確診，關山案維持1人確診，共匡列164人居家隔離、5人自主健康管理。縣長饒慶鈴表示，為防止社區疫情擴散，29日起在關山衛生所旁、池上福原聚會所及卑南衛生所增設快篩站，至下午2:30全數採陰。

縣長饒慶鈴召開記者會說明，28日公布的初鹿70多歲女性今天列入案23082，為案22850接觸者，無症狀，平時大多上山整理田地，每隔一兩天會到案22850家拜訪，也會去初鹿二街菜店買菜。今日新增2名卑南家庭群聚延伸個案，包含案23083（60多歲女性），平常在初鹿地區的生薑園工作，也曾參加外縣市進香團，以及案23125（40多歲女性），為案23082的女兒，在3/14就有肌肉痠痛、發燒、鼻塞等症狀，活動足跡多，曾到台東市區採買購物等。

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▲疫情嚴峻，台東規定4月5日前禁止遶境活動。

目前縣府已於3/27、28在初鹿國小側門前啟動快篩站，兩天共完成1604人篩檢，24人快篩陽性、其中2人PCR檢驗後確診（案23082及23083）；29日下午14:00-14:30快篩35人皆為陰性，並將持續提供服務至18:00，而明、後兩天卑南地區快篩站皆設在卑南衛生所，服務時間為3/30上午10:00-12:00、3/31下午13:30-16:30。

另外，關山確診案23029到目前為止共匡列88人居家隔離，其中85人完成PCR檢測為陰性、3人採檢中。29日增設的池上福原聚會所、關山衛生所兩處快篩站，至下午14:30共快篩420人全數陰性，明日繼續提供服務，關山站時間為3/30下午13:30-15:30、池上為3/30上午7:00-9:00及3/31上午10:30-12:30。

饒慶鈴表示，因為持續有本土確診個案，因此4/5前禁止遶境活動，若有超過500人的定點活動必須向縣府提報防疫計畫。最後也提醒鄉親勿恐慌、不獵巫，團結齊心才能戰勝病毒。