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社會 社會焦點 保障人權

基隆警疫情擴台北！刑事局隊長與確診警共餐1hr　已有6人居隔

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

刑事局偵一大隊第三隊長因接觸基隆市警局確診偵查隊長，日前居家隔離、目前該局隔離警官人數已達6人。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

基隆市警局染疫確診人數越來越多，中央流行疫情指揮中心統計迄今已有1分局長、1科長、8名刑警及2名行政人員共12人確診；其中刑事局先前偵二大隊第三隊共5名警官因曾與基隆市警局確診小隊長接觸自行居家隔離，所幸PCR一採均為陰性，但又傳出該局偵一大隊第三隊隊長24日晚間與基隆市警局確診的偵查隊長進行餐敘、加上基隆市警局該名隊長確診CT值為15.9，屬於高傳染性，刑事局偵一大隊該隊長因與確診者接觸目前也居家隔連觀察中。

24日晚間因基隆市刑大在基隆市警局旁的基隆港海產樓舉辦表揚餐會，當時第二分局林姓偵查隊長也受邀出席，基隆市長林祐昌也到場表揚，也與確診者接觸需居家隔離辦公，林姓隊長在表揚餐會結束後，邀約刑事局偵一大隊第三隊長到另家廣海食堂用餐約1小時，25日林姓隊長接到接觸採檢通知、26日PCR檢驗確診後、刑事局偵一大隊該名隊長也接到需匡列居家隔離的通知，所幸PCR初篩為陰性。

但對此刑事局不敢大意，26日緊急通令全局各內外勤科室、大隊進行全面性的與各地方分局警力互動普查，其中只要有官警與基隆市警局人員餐敘、開會交流的官警都須立刻回報並接受PCR篩檢，希望藉此防堵疫情擴散。

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刑事局偵一大隊第三隊隔離基隆市警局偵查隊長

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