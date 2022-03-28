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南投縣提升防疫作為　出入特定場所須出示3劑疫苗證明+每周快篩

▲疫情升溫，南投縣政府強化抗疫作為（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲疫情升溫，南投縣政府強化抗疫作為（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

本土新冠肺炎病例於27日暴增83例，南投縣政府立即啟動特定娛樂場所防疫聯合稽查等因應升級防治的具體作為：包括工作從業人員出入相關場所須出示接種3劑疫苗證明、至4月底每周快篩1次，昨也動員警力稽查並發現勸離6名未施打3劑疫苗、40名未量體溫和實聯制民眾，宴客時也不得逐桌敬酒。

縣府指出，考量特定娛樂場所較易有傳播風險，相關防治新作為已於昨日實施：工作人員、從業人員及民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等場所，都須出示接種3劑疫苗證明，否則不得進入；上述工作或從業人員（含流動工作人士）至4月30日須每週進行1次快篩，陰性者始得提供服務。

縣警局昨也同步動員百名警力實施首波防疫擴大臨檢，針對全縣約300家特定娛樂場所嚴格稽查，當晚發現6位未施打3劑疫苗的消費者、40位未量體溫或實聯制的民眾，均已當場勸離，未來若遇屢勸不聽者將強制離場，並登記姓名移送衛生局進一步裁罰。

▲疫情升溫，南投縣政府強化抗疫作為。（圖／南投縣政府提供）

林明溱28日縣務會議後，表示近期本土疫情嚴峻，包含嘉義婚宴場所、高雄某化工廠 、基隆小吃店、台東家族群聚及大潭電廠群聚事件等多條傳播鏈，縣府防疫團隊已繃緊神經總動員，特別呼籲民眾不能掉以輕心、全力配合新升級的防疫措施，共同守護南投防疫淨土。

尤其清明連假將至，林明溱建議民眾多採線上網路祭祖，並趁星期一到星期五平常日的空檔去掃墓、勿集中在連假期間前往，降低祭祀場所人潮擁擠傳染的風險；另即日起舉辦宴席不得逐桌敬酒敬茶，僅能在台上舉杯向各桌賓客敬酒敬茶，於台下逐桌向賓各致意時，則須戴好口罩。

縣府指出，目前台灣多條傳播鏈相當比例的確診者已打過疫苗第二甚至第三劑，但症狀方面也都是以輕症與無症狀為主，因此仍呼籲民眾應及早接種新冠疫苗，尤其65歲以上長者建議接種3劑疫苗，避免重症。

縣府也提醒學校教職員工及工作人員，儘速接種三劑疫苗，並鼓勵12歲到17歲學生接種2劑疫苗，中央疫情中心已於3月24日起開放學生接種莫德納疫苗，建議第二劑可採混打BNT+BNT或BNT+莫德納；教育局將協調各級學校對於春遊與戶外教學需詳擬旅遊計畫，如涉及跨縣市移動，尤其要加強防疫計畫。

而國內自2月15日啟用第2階段移工專案，來自南亞、東南亞入境的人數增加，於機場採檢之陽性人數也飆升，移工人數增加，縣府社勞處將協請仲介公司或雇主儘快協助移工接種疫苗。

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