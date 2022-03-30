超香！漢堡加「這1樣配料」秒無敵　一票全讚爆：沒有之一

▲原PO發起討論「覺得漢堡加什麼最好吃？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

傳統的美式漢堡組成，不外乎就是麵包、牛肉漢堡排、起司，現在則是可以吃到各種夾料和搭配。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，提到現在很多店家都會在醬汁、肉排上做變化，「大家有吃過哪些奇妙的組合？或是覺得漢堡中加了什麼會特別好吃呢？」其中，有1樣東西瘋狂被點名，「最邪惡又好吃」。

這位網友以「覺得漢堡加什麼最好吃？」為題發起討論，表示漢堡的組成，最常見的就是麵包、牛肉、起司，再配上美乃滋、培根或酸黃瓜等配料或醬料，現在醬汁、肉排都有很多變化可以搭配，「吃了這麼多漢堡下來，大家有吃過哪些奇妙的組合？或是覺得漢堡中加了什麼會特別好吃呢？」

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話題一出引發熱論，「更多的肉跟起司」、「起司吧= =」、「經典的牛肉排+起司+生菜就很讚了」、「當然是酸黃瓜+蕃茄醬，配牛肉」、「很碎的洋蔥，加了整個超香」、「草莓醬，今天才吃過，味道還好也沒很難吃」、「墨西哥辣椒，超愛」、「洋蔥，辣的那種」、「薯餅is讚。」

其中，最受歡迎的就是這1樣，「花生醬啊！配上漢堡超香」、「花生醬沒有之一，某速食店的花生雙牛堡很讚」、「花生醬+培根，加薯餅也不錯」、「花生醬啊！最邪惡又好吃，吃多直接領天堂車票」、「花生醬真的讚」、「花生醬一生推」、「花生醬無敵。」