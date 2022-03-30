▲原PO認為台灣無法走向病毒共存。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情升溫，日前還發生多點爆發，讓許多民眾又「心驚驚」，但也有不少人納悶，到底這種日子要到什麼時候？就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他住在澳洲，一天新增幾萬例確診已是家常便飯，幾乎不用整天戴口罩，也不用怕被匡列，對比之下不禁問卦，「感覺台灣無法走向病毒共存欸？」

這位網友文中表示，「本人住在毒窟澳洲，一天新增幾萬例確診早就家常便飯，但沒生病的日子，生活歌舞昇平，馬照跑舞照跳」，除了坐公車，其實也幾乎不用整天都戴著口罩，民眾想去哪就去哪，不用怕哪天會被匡列。相較之下，他想家的時候，看台灣新聞卻又不禁直搖頭。

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「感覺又回到去年中那痛苦的日子，一樣在疫調、查足跡、匡列、3+7天隔離（應為居家隔離10天）、鼓吹實聯制、強制戴口罩、八大軟性停業，只差沒來個升三級禁內用」，原PO直嘆，看到目前有打2劑以上的疫苗覆蓋率不高，老人、小孩沒有保護力，也讓他覺得台灣短時間很難走向病毒共存的生活。

▲台灣依然強制戴口罩、做疫調、查足跡。（圖／記者李毓康攝）

話題引發共鳴，就有人回文指出，「面對一個99%人都是輕症的小感冒，台灣目前1000確診中，只有不到10個需要住院，且迅速好轉，跟1個沒完整接種疫苗的死亡案例」，就算照國外那樣大感染，以台灣人口來說，確診死亡的機率簡直就跟「去買3張就中刮刮樂100萬」的機率差不多低，「明明醫界心知肚明這個冠狀病毒不可能消失了，西班牙流感上百年了都還在，台灣要封100年嗎？」

貼文也吸引兩派留言討論，就有網友秒皺眉，「就算輕症我也不想被感染」、「我家就有長輩支持清零，最好跟中國一樣封城她才放心」、「台灣醫療資源那麼吃緊，扛得住嗎？」不過，也有人直呼，「現在不開放，難道要等到大家疫苗效力過了才開放嗎」、「有做好防疫，有打好疫苗怕什麼」、「澳洲輸了，英國連公車大眾運輸都不用，真的超自由，好爽！」