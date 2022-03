▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上,突然上台給了克里斯洛克一巴掌。(圖/路透)

記者葉國吏/綜合報導

威爾史密斯奧斯卡呼巴掌事件越演越烈,美國影藝學院於美國時間周一發表譴責聲明,並將在今天召開董事會決定懲處。另外,威爾史密斯妻子潔達蘋姬(Jada Pinkett Smith)事發至今終於在IG發聲,寫下「這是個用來治癒的季節」再度引起討論。

奧斯卡主辦單位美國影藝學院為了儘速處理巴掌事件,今天就會召開董事會。外界預估可能的懲處有3種,最重可能就是開除成員資格,也有人認為威爾史密斯的影帝獎座可能也會依此被收回。

▲潔達蘋姬的發文引起議論。(圖/翻攝自Instagram/Jada Pinkett Smith)

此外,威爾史密斯妻子潔達蘋姬(Jada Pinkett Smith)在事發2天後在IG打破沉默發聲,她寫道「This is a season for healing and I'm here for it.(這是個用來治癒的季節,而我準備好了)」儘管潔達蘋姬沒有開放留言功能,但在推特上也引起許多網友討論。