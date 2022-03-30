首推春遊必走行程！北市近郊貓空「三貓平安四季-樂品茗」一日遊

圖、文／臺北市政府提供

周末戶外踏青「微出遊」正夯，想用美麗綠景舒緩眼球、吸收滿滿芬多精再釋放壓力，一定要到臺北市貓空來趟「三貓」之旅！



臺北市政府今年以「三貓平安四季」系列活動，串聯臺北市立動物園、貓空纜車與貓空商圈，帶大家看見三貓每季不同的魅力，一年四季都有豐富精采的活動，就由春季「樂品茗」系列活動展開暢玩三貓的序曲，來趟三貓放鬆之旅吧！

▲首推春遊必走行程！「2022三貓平安四季-樂品茗」一日遊活動

2022貓空迎春集章抽好禮 活動時間：即日起至4/30

踏出貓纜貓空站不用再思考要去哪裡，跟著臺北市貓空休閒產業社區發展協會的「貓空迎春集章抽好禮」活動推薦路線，就可走進貓空13處打卡秘境，手機下載「蹦世界」智慧導覽APP到電子集章處，集滿任8個電子章，可兌換「三貓迎春大禮包」，數量有限，換完為止；此外，集滿13個電子章還可參加「圓滿加碼獎」抽獎，有機會抽到最大獎「貓空特色店家餐飲折價券5000元」！

▲跟著【2022貓空迎春集章抽好禮】推薦景點暢遊貓空美景。

▲貓空迎春集章活動，好玩又可參加抽獎！

▲隱身貓空熱門景點「轉轉穀倉」，超適合拍照打卡、可愛一下！

「貓空，遊什麼？」微型展 活動時間：即日起至4/24

貓空除了健行及品茶，還有展覽可以逛！由木柵區農會主辦「貓空，遊什麼？」特展，在臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心開展，透過靜態策展的方式介紹貓空休閒農業區及周邊特色農遊體驗，現場設置趣味的問與答互動，帶領大家從簡單的遊戲中瞭解貓空特色。此外，邀請木柵青農於3/27、4/9日加碼舉辦2場以親子為主題的「茶山午茶會」（付費報名活動），邀請大家前往觀景、賞茶。

茶山午茶會點我報名：https://reurl.cc/ZrLl16

▲「貓空，遊什麼？」微型展覽即日起至4/24，於臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心邀請民眾免費觀展。



▲除了貓空纜車、茶葉，貓空還有更多有趣玩法，一起來現場探索看看吧！



2022臺北貓空茶會 活動時間：4/16及4/23

貓空茶會好評再推出！由臺北市觀光傳播局主辦「2022臺北貓空茶會」露天茶席活動，將在4/16及4/23登場，開放4個場次、每場限量250個民眾報名席位，邀請全臺百位茶道藝術家參與，在貓空茶園、步道邊、棧道旁為喜愛貓空茶文化的民眾奉上好茶。民眾品茗後，還能在貓空餐廳品嚐在地風味餐，享受悠遊慢活的一天。



報名資訊請見：

Taipei Fun Pass （豐趣） https://reurl.cc/nE8xr1



▲透過與專業茶師對話交流，感受茶師奉茶的用心及茶道藝術內涵。

▲邀請大家一同在貓空茶園中、步道邊、棧道旁，享用盞盞好茶。（此為活動示意圖。提醒大家做好防疫，安心出遊。）



迎尪公巡田園 活動時間：5/1

文山地區「尪公」巡田園歷史已有255年，相傳神轎所到之處，天空總會降下甘霖，蟲害獲得改善，讓「尪公」信仰成為在地農友、茶農廣為信仰之主神。文山區公所文山茶筍節結合木柵忠順廟共同辦理迎尪公巡田園活動，5月1日邀請大家透過徒步健行、登山祈福、千人傳轎，陪著尪公走過山林田園，體驗在地信仰年度盛事，而活動報名費也將提撥捐做慈善公益！

▲木柵忠順廟，興建於1920年，又名保儀大夫廟，主祀保儀大夫之廟宇。

▲保儀大夫早期是貓空先民們驅瘟鎮災的精神寄託，現透過「迎尪公巡田園活動」讓民眾認識尪公、認識傳統的巡田園。（此為活動示意圖。提醒大家做好防疫，安心出遊。）

更多【三貓平安四季-樂品茗】系列活動，請搜尋「走靜貓空」官網。

https://maokong.travel.taipei/



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